вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фермерам дозволили до кінця року торгувати у Луцьку біля РАЦСу

Фермерам дозволили до кінця року торгувати у Луцьку біля РАЦСу
У Луцьку продовжити дозвіл на функціонування ярмарку на проспекті Соборності до кінця 2020 року.

Про це йдеться у розпорядженні заступника мера Григорія Недопада.

Нагадаємо, торгівля на цьому місці розпочалася, як спільний проект Луцької міської ради й асоціації фермерів 13 років тому на підставі меморандуму про співпрацю. Відтоді у вівторок та п’ятницю до обіду виробники агропродукції продають товар без участі перекупників.

Однак торік у Луцькраді заговорили про припинення його діяльності.

Розпорядженням дозволили до 31.12.2020 Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області здійснювати продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва на території між будинками № 18 та № 20 на проспекті Соборності. Торгуватимуть там щовівторка та щоп’ятниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: торгівля, Соборності, фермери, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Самотні із перших днів: розповіли, чи залишають немовлят у пологовому в Луцьку
Сьогодні, 16:08
Сім'я з Волині заснувала успішний гарбузовий бізнес
Сьогодні, 15:52
Фермерам дозволили до кінця року торгувати у Луцьку біля РАЦСу
Сьогодні, 15:40
Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
Сьогодні, 15:27
У Рожищі дорогу не поділили Audi та Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 15:02
Схожі новини
У центральному парку Луцька поменшає місць для кіосків У центральному парку Луцька поменшає місць для кіосків
15 січень, 09:35
Пожежа на Соборності у Луцьку: врятували жінку, ще одну та двох дітей евакуювали. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО Пожежа на Соборності у Луцьку: врятували жінку, ще одну та двох дітей евакуювали. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
03 січень, 15:41
У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ОНОВЛЕНО У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ОНОВЛЕНО
03 січень, 13:43
На проспекті Соборності маршрутка №107 в'їхала у Mercedes На проспекті Соборності маршрутка №107 в'їхала у Mercedes
11 грудень, 2019, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Самотні із перших днів: розповіли, чи залишають немовлят у пологовому в Луцьку
Сьогодні, 16:08
 0
Сім'я з Волині заснувала успішний гарбузовий бізнес
Сьогодні, 15:52
 0
Фермерам дозволили до кінця року торгувати у Луцьку біля РАЦСу
Сьогодні, 15:40
 0
Волинянка, будинок якої знищив вогонь, потребує допомоги
Сьогодні, 15:27
 0
У Рожищі дорогу не поділили Audi та Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 15:02
 0
Медіа
відео
1/8