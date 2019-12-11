Фермерам дозволили до кінця року торгувати у Луцьку біля РАЦСу
Сьогодні, 15:40
У Луцьку продовжити дозвіл на функціонування ярмарку на проспекті Соборності до кінця 2020 року.
Про це йдеться у розпорядженні заступника мера Григорія Недопада.
Нагадаємо, торгівля на цьому місці розпочалася, як спільний проект Луцької міської ради й асоціації фермерів 13 років тому на підставі меморандуму про співпрацю. Відтоді у вівторок та п’ятницю до обіду виробники агропродукції продають товар без участі перекупників.
Однак торік у Луцькраді заговорили про припинення його діяльності.
Розпорядженням дозволили до 31.12.2020 Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області здійснювати продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва на території між будинками № 18 та № 20 на проспекті Соборності. Торгуватимуть там щовівторка та щоп’ятниці.
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Про це йдеться у розпорядженні заступника мера Григорія Недопада.
Нагадаємо, торгівля на цьому місці розпочалася, як спільний проект Луцької міської ради й асоціації фермерів 13 років тому на підставі меморандуму про співпрацю. Відтоді у вівторок та п’ятницю до обіду виробники агропродукції продають товар без участі перекупників.
Однак торік у Луцькраді заговорили про припинення його діяльності.
Розпорядженням дозволили до 31.12.2020 Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області здійснювати продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва на території між будинками № 18 та № 20 на проспекті Соборності. Торгуватимуть там щовівторка та щоп’ятниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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