Фермерам дозволили до кінця року торгувати у Луцьку біля РАЦСу





Про це йдеться у розпорядженні заступника мера Григорія Недопада.



Нагадаємо, торгівля на цьому місці розпочалася, як спільний проект Луцької міської ради й асоціації фермерів 13 років тому на підставі меморандуму про співпрацю. Відтоді у вівторок та п’ятницю до обіду виробники агропродукції продають товар без участі перекупників.



Однак торік у Луцькраді



Розпорядженням дозволили до 31.12.2020 Асоціації фермерів та приватних землевласників Волинської області здійснювати продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва на території між будинками № 18 та № 20 на проспекті Соборності. Торгуватимуть там щовівторка та щоп’ятниці.

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