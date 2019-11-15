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У Луцьку в аварію потрапив спортсмен з Норвегії, його прооперували. ВІДЕО

У Луцьку в аварію потрапив спортсмен з Норвегії, його прооперували. ВІДЕО
Громадянина Норвегії, якого в новорічну ніч збив автомобіль у Луцьку, прооперували у Волинській обласній лікарні.

Про це розповідають в сюжеті Андрія Гнатюка.

На десятий день після операції чоловік уже спирається на милиці й пробує ходити. Повернутися до повноцінного життя йому допомагає гарт, адже Андрас – спортсмен. Він професійно веслує на каяках.

"Мені пощастило, що я знайшов лікарню де познайомився з професором Філем. Дуже гарні враження від лікарської команди, вони надали мені усю потрібну інформацію та допомогу не гіршу чим у Європі. Мене тішить та вселяє надію, що я швидко стану на ноги", - розповідає Андрас.



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Теги: лікарня, філь, операція
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