У Луцьку через дні жалоби перенесли виступ відомого скрипаля-віртуоза
Сьогодні, 14:42
У Луцьку через дні жалоби за загиблим на Донбасі військовослужбовцем Миколою Сорочуком перенесли концерт скрипаля-віртуоза Олександра Божика.
Нагадаємо, що масштабне музичне дійство мало відбутися 24 січня у драмтеатрі імені Тараса Шевченка.
Як повідомили організатори, виступ Олександра Божика відбудеться у вівторок 28 січня. Початок – о 19:00. А усі квитки, придбані на 24 січня є дійсними і на 28 січня.
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Нагадаємо, що масштабне музичне дійство мало відбутися 24 січня у драмтеатрі імені Тараса Шевченка.
Як повідомили організатори, виступ Олександра Божика відбудеться у вівторок 28 січня. Початок – о 19:00. А усі квитки, придбані на 24 січня є дійсними і на 28 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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