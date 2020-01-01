У Луцьку через дні жалоби перенесли виступ відомого скрипаля-віртуоза

Миколою Сорочуком перенесли концерт скрипаля-віртуоза Олександра Божика.



Нагадаємо, що



Як повідомили організатори, виступ Олександра Божика відбудеться у вівторок 28 січня. Початок – о 19:00. А усі квитки, придбані на 24 січня є дійсними і на 28 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через дні жалоби за загиблим на Донбасі військовослужбовцемперенесли концерт скрипаля-віртуозаНагадаємо, що масштабне музичне дійство мало відбутися 24 січня у драмтеатрі імені Тараса Шевченка.Як повідомили організатори, виступ Олександра Божика відбудеться у вівторок 28 січня. Початок – о 19:00. А усі квитки, придбані на 24 січня є дійсними і на 28 січня.

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