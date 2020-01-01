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У Луцьку через дні жалоби перенесли виступ відомого скрипаля-віртуоза

У Луцьку через дні жалоби перенесли виступ відомого скрипаля-віртуоза
У Луцьку через дні жалоби за загиблим на Донбасі військовослужбовцем Миколою Сорочуком перенесли концерт скрипаля-віртуоза Олександра Божика.

Нагадаємо, що масштабне музичне дійство мало відбутися 24 січня у драмтеатрі імені Тараса Шевченка.

Як повідомили організатори, виступ Олександра Божика відбудеться у вівторок 28 січня. Початок – о 19:00. А усі квитки, придбані на 24 січня є дійсними і на 28 січня.

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Теги: концерт
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