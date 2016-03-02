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Весна у лютому: що кажуть синоптики

Весна у лютому: що кажуть синоптики
Згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, у деякі дні на півдні України температура підніметься до +17°.

Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях, - пише Newformat.

Лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.

Так, згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, в деякі дні на півдні країни температура підніметься до +17°. Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях. Розпочнеться місяць дощами, але потім вони плавно зміняться сухою погодою.

Істотне потепління очікується в середині лютого. Так, наприклад, у Києві з 12-14 лютого стовпчики термометрів піднімуться до +13°.

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Теги: весна, погода, Україна
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