Весна у лютому: що кажуть синоптики
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Згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, у деякі дні на півдні України температура підніметься до +17°.
Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях, - пише Newformat.
Лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.
Так, згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, в деякі дні на півдні країни температура підніметься до +17°. Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях. Розпочнеться місяць дощами, але потім вони плавно зміняться сухою погодою.
Істотне потепління очікується в середині лютого. Так, наприклад, у Києві з 12-14 лютого стовпчики термометрів піднімуться до +13°.
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Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях, - пише Newformat.
Лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.
Так, згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, в деякі дні на півдні країни температура підніметься до +17°. Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях. Розпочнеться місяць дощами, але потім вони плавно зміняться сухою погодою.
Істотне потепління очікується в середині лютого. Так, наприклад, у Києві з 12-14 лютого стовпчики термометрів піднімуться до +13°.
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