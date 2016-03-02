Весна у лютому: що кажуть синоптики

Згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, у деякі дні на півдні України температура підніметься до +17°.Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях, - пише Newformat.Лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.Так, згідно з даними на сайті Gismeteo.ua, в деякі дні на півдні країни температура підніметься до +17°. Зокрема, найтепліше в лютому буде в південних і західних областях. Розпочнеться місяць дощами, але потім вони плавно зміняться сухою погодою.Істотне потепління очікується в середині лютого. Так, наприклад, у Києві з 12-14 лютого стовпчики термометрів піднімуться до +13°.