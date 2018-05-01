У Любешівському районі на смерть розбився 20-річний хлопець на мотоциклі





ДТП сталася 26 січня близько 22 години, - пише ГУНП у Волинській області.



Керуючи мотоциклом Kinlon JL, 20-річний житель села Бихів Любешівського району, ймовірно, не впорався із керуванням з’їхав на узбіччя дороги та впав. Від отриманих травм молодий чоловік помер на місці події.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.



Головне фото - ілюстративне.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Деревок Любешівського району розбився на смерть 20-річний мотоцикліст.ДТП сталася 26 січня близько 22 години, - пише ГУНП у Волинській області.Керуючи мотоциклом Kinlon JL, 20-річний житель села Бихів Любешівського району, ймовірно, не впорався із керуванням з’їхав на узбіччя дороги та впав. Від отриманих травм молодий чоловік помер на місці події.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.Головне фото - ілюстративне.

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