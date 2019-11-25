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Через волинський митний пост жінка на Lexus намагалася провезти понад 20 тисяч євро

Через волинський митний пост жінка на Lexus намагалася провезти понад 20 тисяч євро
Волинські митники на митному пості «Володимир-Волинський» попередили намір незаконного вивезення іноземної валюти.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

У неділю, 26 січня, громадянка України, виїжджаючи з України в Республіку Польща смугою «зелений коридор» автомобілем LEXUS NX 200 T, намагалась перемістити через митний кордон України 25 тисяч євро та 5 тисяч доларів США.

При митному контролі у громадянки України встановлено наявність валюти в розмірі 25 тисяч євро та 5 тисяч доларів США. Відповідно до Митного кодексу України, обрання смуги «зелений коридор» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню.

Таким чином, українка з порушенням проходження спрощеної форми митного контролю намагалася перемістити через митний кордон України іноземну валюту.

На порушницю склали протокол про порушення митних правил на суму 530 тисяч гривень (еквівалент 19,5 тисяч євро).

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предмета правопорушення.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: волинська митниця, українка, перевезення грошей
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Коментарі 1
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це ж інвестиції в економіку!
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