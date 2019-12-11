У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ





У двох школах Камінь-Каширського, по одній в Маневицькому, Луцькому та Горохівському районах, - пише

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Про це розповіла завідувачка відділу обласного лабораторного центру Ірина Єнжиєвська. Вона каже, що ситуацію із рівнем захворюваності моніторять, тож в разі потреби рекомендуватимуть навчальним закладам призупиняти навчання.



За її словами, перевищення епідемічного порогу захворюваності зафіксовано у 4 районах області: Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешівському та у Нововолинську.

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Про це розповіла завідувачка відділу обласного лабораторного центру. Вона каже, що ситуацію із рівнем захворюваності моніторять, тож в разі потреби рекомендуватимуть навчальним закладам призупиняти навчання.За її словами, перевищення епідемічного порогу захворюваності зафіксовано у 4 районах області: Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешівському та у Нововолинську.

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