У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ
Сьогодні, 14:48
На Волині станом на 27 січня у 7-ми школах призупинили навчання у зв’язку зі зростанням захворюваності на грип і ГРВІ.
У двох школах Камінь-Каширського, по одній в Маневицькому, Луцькому та Горохівському районах, - пише Суспільне Волині.
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Про це розповіла завідувачка відділу обласного лабораторного центру Ірина Єнжиєвська. Вона каже, що ситуацію із рівнем захворюваності моніторять, тож в разі потреби рекомендуватимуть навчальним закладам призупиняти навчання.
За її словами, перевищення епідемічного порогу захворюваності зафіксовано у 4 районах області: Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешівському та у Нововолинську.
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У двох школах Камінь-Каширського, по одній в Маневицькому, Луцькому та Горохівському районах, - пише Суспільне Волині.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: П’ять навчальних закладів на Волині закрили на карантин
Про це розповіла завідувачка відділу обласного лабораторного центру Ірина Єнжиєвська. Вона каже, що ситуацію із рівнем захворюваності моніторять, тож в разі потреби рекомендуватимуть навчальним закладам призупиняти навчання.
За її словами, перевищення епідемічного порогу захворюваності зафіксовано у 4 районах області: Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешівському та у Нововолинську.
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