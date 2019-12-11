вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ

У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ
На Волині станом на 27 січня у 7-ми школах призупинили навчання у зв’язку зі зростанням захворюваності на грип і ГРВІ.

У двох школах Камінь-Каширського, по одній в Маневицькому, Луцькому та Горохівському районах, - пише Суспільне Волині.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: П’ять навчальних закладів на Волині закрили на карантин

Про це розповіла завідувачка відділу обласного лабораторного центру Ірина Єнжиєвська. Вона каже, що ситуацію із рівнем захворюваності моніторять, тож в разі потреби рекомендуватимуть навчальним закладам призупиняти навчання.

За її словами, перевищення епідемічного порогу захворюваності зафіксовано у 4 районах області: Камінь-Каширському, Локачинському, Маневицькому, Любешівському та у Нововолинську.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини
Сьогодні, 15:26
На Волині обікрали склад кухонної техніки
Сьогодні, 15:04
У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ
Сьогодні, 14:48
Взяли із собою дітей: на Волині дубокради пропонували хабар та погрожували сокирою лісівнику
Сьогодні, 14:41
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Сьогодні, 14:12
Схожі новини
Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині стрімко зростає Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині стрімко зростає
24 січень, 16:21
Повідомили, скільки волинян захворіло на грип та ГРВІ цьогоріч Повідомили, скільки волинян захворіло на грип та ГРВІ цьогоріч
14 січень, 14:01
Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду
11 грудень, 2019, 17:45
На Волині за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3700 людей На Волині за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3700 людей
21 жовтень, 2019, 18:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відоме ім'я водія, який на Волині на смерть збив родичку головного патрульного Рівненщини, – ЗМІ
Сьогодні, 15:35
 0
У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини
Сьогодні, 15:26
 0
На Волині обікрали склад кухонної техніки
Сьогодні, 15:04
 0
У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ
Сьогодні, 14:48
 0
Взяли із собою дітей: на Волині дубокради пропонували хабар та погрожували сокирою лісівнику
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8