Оштрафували волинянина, який обматюкав колишню дружину та внуків

Оштрафували жителя Рожищенського району, який лаявся на колишню та внуків.Слухання справи відбулось 23 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.Підсудний, згідно з постановою Рожищенського районного суду від 10 жовтня 2019 року, уже піддавався адміністративному стягненню за насильство в сім'ї. 20 січня близько 22:00 чоловік за місцем свого проживання знову вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї колишньої дружини та внуків. Він ображав їх нецензурною лайкою.У судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненому правопорушенні визнав. Він пояснив, що між ним та його колишньою дружиною виник словесний конфлікт на ґрунті сімейно-побутових проблем, під час якого він ображав її та внуків нецензурною лайкою. У вчиненому розкаюється.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.