Оштрафували волинянина, який обматюкав колишню дружину та внуків
Сьогодні, 09:43
Оштрафували жителя Рожищенського району, який лаявся на колишню та внуків.
Слухання справи відбулось 23 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Підсудний, згідно з постановою Рожищенського районного суду від 10 жовтня 2019 року, уже піддавався адміністративному стягненню за насильство в сім'ї. 20 січня близько 22:00 чоловік за місцем свого проживання знову вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї колишньої дружини та внуків. Він ображав їх нецензурною лайкою.
У судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненому правопорушенні визнав. Він пояснив, що між ним та його колишньою дружиною виник словесний конфлікт на ґрунті сімейно-побутових проблем, під час якого він ображав її та внуків нецензурною лайкою. У вчиненому розкаюється.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Слухання справи відбулось 23 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Підсудний, згідно з постановою Рожищенського районного суду від 10 жовтня 2019 року, уже піддавався адміністративному стягненню за насильство в сім'ї. 20 січня близько 22:00 чоловік за місцем свого проживання знову вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї колишньої дружини та внуків. Він ображав їх нецензурною лайкою.
У судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненому правопорушенні визнав. Він пояснив, що між ним та його колишньою дружиною виник словесний конфлікт на ґрунті сімейно-побутових проблем, під час якого він ображав її та внуків нецензурною лайкою. У вчиненому розкаюється.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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