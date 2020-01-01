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Оштрафували волинянина, який обматюкав колишню дружину та внуків

Оштрафували волинянина, який обматюкав колишню дружину та внуків
Оштрафували жителя Рожищенського району, який лаявся на колишню та внуків.

Слухання справи відбулось 23 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Підсудний, згідно з постановою Рожищенського районного суду від 10 жовтня 2019 року, уже піддавався адміністративному стягненню за насильство в сім'ї. 20 січня близько 22:00 чоловік за місцем свого проживання знову вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру відносно своєї колишньої дружини та внуків. Він ображав їх нецензурною лайкою.

У судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненому правопорушенні визнав. Він пояснив, що між ним та його колишньою дружиною виник словесний конфлікт на ґрунті сімейно-побутових проблем, під час якого він ображав її та внуків нецензурною лайкою. У вчиненому розкаюється.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 173-2 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.


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Теги: суд, штраф
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