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У Луцьку почала їздити маршрутка №9

У Луцьку почала їздити маршрутка №9
З 29 січня у Луцьку відновили рух автобуси за маршрутом № 9.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.

Так, зі слів Степанова від сьогодні у Луцьку курсують 5 автобусів перевізника ФОП Макарчука М.П. Із завтрашнього дня на маршрут вийде ще 6 автобусів.

Також днями оголосять конкурс на цей маршрут на ще таку ж кількість автобусів.

Автобус № 9 «Теремнівська – Вересневе» курсує за таким маршрутом:

У прямому та зворотному напрямку: Теремнівська, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, Окружна, Мамсурова, Ранкова, Новодворської, Корольова, Полонківська (Молодіжна, Межова, Мамсурова) (місця міжзмінного відстою на вул. Теремнівській та вул. Полонківській)

Примітка: після повноцінного функціонування ринку «Ринок Новий» вулиці Бенделіані, Дружби Народів виключаються.

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Теги: маршрутка, Луцьк
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Поверніть старий графік руху 9 до вулиці Потебні
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