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Волинське село з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Волинське село з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
У мережі опублікували відео села Броди Ратнівського району з висоти пташиного польоту.

Публікацію розмістили на популярному сайті YouTube, пише "Район.in.ua".

Величне озеро, могутні ліси, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку – ось що можна побачити у відео.






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Теги: село Броди, відео, Ратнівський район
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