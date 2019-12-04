Волинське село з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 20:47
У мережі опублікували відео села Броди Ратнівського району з висоти пташиного польоту.
Публікацію розмістили на популярному сайті YouTube, пише "Район.in.ua".
Величне озеро, могутні ліси, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку – ось що можна побачити у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Публікацію розмістили на популярному сайті YouTube, пише "Район.in.ua".
Величне озеро, могутні ліси, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку – ось що можна побачити у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лоб в лоб: внаслідок аварії у Луцьку постраждала пасажирка. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Луцька «Едельвіка» готує потужну колекцію для Нідерландів
Сьогодні, 20:50
Волинське село з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 20:47
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 січня
Сьогодні, 20:00
Медіа