Волинське село з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Публікацію розмістили на популярному сайті YouTube, пише

Величне озеро, могутні ліси, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку – ось що можна побачити у відео.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували відео села Броди Ратнівського району з висоти пташиного польоту.Публікацію розмістили на популярному сайті YouTube, пише "Район.in.ua".

Величне озеро, могутні ліси, дороги, які простягаються поміж вуличками, атмосфера спокою та затишку – ось що можна побачити у відео.

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