На звання кращих легкоатлетів року претендують 6 волинян





Претендентами на звання кращих є спортсмени, які минулого року досягли успіху на змаганнях, всеукраїнського, європейського та світового рівня.







Так, у номінації «Найкраща легкоатлетка» є двоє волинянок – метальниця Ірина Климець та скороходка Олена Собчук.



Серед заслуг Ірини Климець – п’яте місце з метання молота на чемпіонаті світу (73,56 м, Доха, Катар); третє місце Кубка Європи з метань (72,53 м, Шаморин, Словаччина); 13-та у світовому топ-листі сезону (73,56 м).



Олена Собчук у 2019 році завоювала четверте місце зі спортивної ходьби на 50 км на чемпіонаті світу (4:33.38 год, Доха, Катар); шосте місце на дистанції 50 км (4:17.07 год) та переможниця у командному заліку на Кубку Європи зі спортивної ходьби (Алітус, Литва); шосте місце зі спортивної ходьби на 20 км (1:38.40 год) та срібну медаль у складі команди на Всесвітній Універсіаді (Неаполь, Італія); 20-та у світовому топ-листі сезону (4:17.07 год).



У номінації «Найкращий легкоатлет» єдиним представником Волині є скороход Іван Банзерук. Спортсмен зайняв шосте місце на дистанції 50 км (3:48.40 год) та переможець у командному заліку Кубку Європи зі спортивної ходьби (Алітус, Литва); 24-й у світовому топ-листі сезону (3:48.40 год).



Волиняни змагатимуться за звання кращих у складі команд. Так, за почесне звання «Найкраща команда» жителям Волині доведеться обирати серед трьох варіантів, адже волинські спортсмени є у трьох командах-претендентах.



До чоловіча команда зі спортивної ходьби на 50 км входять волиняни Іван Банзерук, Дмитро Собчук. Крім волинян членами команди є Валерій Літанюк, Сергій Будза. Ця четвірка - переможці Кубка Європи зі спортивної ходьби (Алітус, Литва)



Волинянин Іван Шумік – член чоловічої команди зі спортивної ходьби на 20 км. Також до команди входять Іван Лосєв, Едуард Забуженко, Олег Свистун. Ці спортсмени зайняли третє місце на Кубку Європи зі спортивної ходьби (Алітус, Литва).



А до складу жіночої команди зі спортивної ходьби на 50 км входить вже знайома читачам Олена Собчук та ще одна спортсменка з Волині Валентина Мирончук. Дівчата з колегами Христиною Юдкіною, Людмилою Шелест – переможниці Кубка Європи зі спортивної ходьби (Алітус, Литва)



За звання «Кращий тренер» претендує волинянин Володимир Яловик - тренер володарки четвертого місця зі спортивної ходьби на 50 км на чемпіонаті світу, переможниці Кубка Європи зі спортивної ходьби у командному заліку та срібної медалістки на дистанції 20 км у командному заліку на Всесвітній Універсіаді Олени Собчук, переможниці Кубка Європи зі спортивної ходьби (50 км) у командному заліку та срібної медалістки на дистанції 20 км у командному заліку на Всесвітній Універсіаді Валентини Мирончук, володаря шостого місця на дистанції 50 км в індивідуальному заліку і переможця Кубка Європи зі спортивної ходьби у командному заліку Івана Банзерука, володаря третього місця на дистанції 20 км у командному заліку Кубка Європи зі спортивної ходьби Віктора Шуміка.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шестеро волинських спортсменів претендують на звання кращих легкоатлетів 2019 року.Претендентами на звання кращих є спортсмени, які минулого року досягли успіху на змаганнях, всеукраїнського, європейського та світового рівня. Голосування відбувається у номінаціях «Найкращий легкоатлет», «Найкраща легкоатлетка», «Найкраща команда» тощо, серед трьох груп: експертна група (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники. Голосування завершиться 2 лютого о 18:00.Так, у номінації «Найкраща легкоатлетка» є двоє волинянок – метальницята скороходкаСеред заслуг– п’яте місце з метання молота на чемпіонаті світу (73,56 м, Доха, Катар); третє місце Кубка Європи з метань (72,53 м, Шаморин, Словаччина); 13-та у світовому топ-листі сезону (73,56 м).у 2019 році завоювала четверте місце зі спортивної ходьби на 50 км на чемпіонаті світу (4:33.38 год, Доха, Катар); шосте місце на дистанції 50 км (4:17.07 год) та переможниця у командному заліку на Кубку Європи зі спортивної ходьби (Алітус, Литва); шосте місце зі спортивної ходьби на 20 км (1:38.40 год) та срібну медаль у складі команди на Всесвітній Універсіаді (Неаполь, Італія); 20-та у світовому топ-листі сезону (4:17.07 год).У номінації «Найкращий легкоатлет» єдиним представником Волині є скороход. Спортсмен зайняв шосте місце на дистанції 50 км (3:48.40 год) та переможець у командному заліку Кубку Європи зі спортивної ходьби (Алітус, Литва); 24-й у світовому топ-листі сезону (3:48.40 год).Волиняни змагатимуться за звання кращих у складі команд. Так, за почесне звання «Найкраща команда» жителям Волині доведеться обирати серед трьох варіантів, адже волинські спортсмени є у трьох командах-претендентах.До чоловіча команда зі спортивної ходьби на 50 км входять волиняни. Крім волинян членами команди є Валерій Літанюк, Сергій Будза. Ця четвірка - переможці Кубка Європи зі спортивної ходьби (Алітус, Литва)Волинянин– член чоловічої команди зі спортивної ходьби на 20 км. Також до команди входять Іван Лосєв, Едуард Забуженко, Олег Свистун. Ці спортсмени зайняли третє місце на Кубку Європи зі спортивної ходьби (Алітус, Литва).А до складу жіночої команди зі спортивної ходьби на 50 км входить вже знайома читачам Олена Собчук та ще одна спортсменка з Волині. Дівчата з колегами Христиною Юдкіною, Людмилою Шелест – переможниці Кубка Європи зі спортивної ходьби (Алітус, Литва)За званняпретендує волинянин- тренер володарки четвертого місця зі спортивної ходьби на 50 км на чемпіонаті світу, переможниці Кубка Європи зі спортивної ходьби у командному заліку та срібної медалістки на дистанції 20 км у командному заліку на Всесвітній Універсіаді Олени Собчук, переможниці Кубка Європи зі спортивної ходьби (50 км) у командному заліку та срібної медалістки на дистанції 20 км у командному заліку на Всесвітній Універсіаді Валентини Мирончук, володаря шостого місця на дистанції 50 км в індивідуальному заліку і переможця Кубка Європи зі спортивної ходьби у командному заліку Івана Банзерука, володаря третього місця на дистанції 20 км у командному заліку Кубка Європи зі спортивної ходьби Віктора Шуміка.Долучитися до голосування можна ТУТ

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