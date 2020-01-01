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У Ківерцівському районі автомобіль зіткнувся із мотоциклом: постраждав молодий чоловік

У Ківерцівському районі автомобіль зіткнувся із мотоциклом: постраждав молодий чоловік
На автодорозі у селі Озеро Ківерцівського району автомобіль Opel Vivaro зіткнувся із мотоциклом.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 23 годині, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 32-річний житель Луцького району. Водій зіткнувся із мотоциклом «Восход», за кермом якого перебував 26-річний житель Ківерцівського району. Поліцейські з’ясували, що мотоцикліст рухався в зустрічному напрямку без увімкненого ближнього світла фар.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення неврології міської клінічної лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, Волинь
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