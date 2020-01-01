Загибель Кобі Браянта передбачили у мультику. ВІДЕО





Епізод був показаний 28 грудня 2017 року, -



В пророчому епізоді три персонажі стають свідками того, як вертоліт з Кобі Браянтом падає. Баскетболіст намагається вибратися з нього, але не може це зробити. В нього в руках два трофеї переможців НБА. Після цього між ними відбувається діалог:



– Дідько, це ж Кобі Браянт

– Будь ласка, допоможіть мені

– Просто передай мені трофеї, і ми тебе витягнемо

– Передати?, – зі здивуванням спитав Кобі. Після цього вертоліт вибухнув.



Варто відзначити, що тут обіграна гра слів. Рass, яке використовують персонажі, можна перекласти як передати, так і пасувати. Обурення в Кобі Браянта було через те, що його дуже часто звинувачували в тому, що він не віддає паси на партнерів під час гри.



Після вибуху на цьому місці залишаються п'ять перстенів переможців НБА. Персонажі забирають три з них, вказуючи на те, що вони належать Шакілу О'Нілу. Тут теж відсилання до того, що три чемпіонства у складі "Лейкерс" у 2000-2002 роках Кобі Браянт здобув, виступаючи разом з Шакілом О'Нілом.



Варто відзначити, що цей епізод мультфільму дивився персонаж Барт Сімпсон в одному з епізодів "Сімпсонів".



Дивіться відео, де у 2017 році передбачили загибель Кобі Браянта







Нагадаємо, Кобі Браянт загинув 26 січня внаслідок авіатрощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному з епізодів мультсеріалу Legends of Chamberlain Heights у 2017 році передбачили смерть Кобі Браянта.Епізод був показаний 28 грудня 2017 року, - пише Спорт24.В пророчому епізоді три персонажі стають свідками того, як вертоліт з Кобі Браянтом падає. Баскетболіст намагається вибратися з нього, але не може це зробити. В нього в руках два трофеї переможців НБА. Після цього між ними відбувається діалог:– Дідько, це ж Кобі Браянт– Будь ласка, допоможіть мені– Просто передай мені трофеї, і ми тебе витягнемо– Передати?, – зі здивуванням спитав Кобі. Після цього вертоліт вибухнув.Варто відзначити, що тут обіграна гра слів. Рass, яке використовують персонажі, можна перекласти як передати, так і пасувати. Обурення в Кобі Браянта було через те, що його дуже часто звинувачували в тому, що він не віддає паси на партнерів під час гри.Після вибуху на цьому місці залишаються п'ять перстенів переможців НБА. Персонажі забирають три з них, вказуючи на те, що вони належать Шакілу О'Нілу. Тут теж відсилання до того, що три чемпіонства у складі "Лейкерс" у 2000-2002 роках Кобі Браянт здобув, виступаючи разом з Шакілом О'Нілом.Варто відзначити, що цей епізод мультфільму дивився персонаж Барт Сімпсон в одному з епізодів "Сімпсонів".Дивіться відео, де у 2017 році передбачили загибель Кобі Браянта

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