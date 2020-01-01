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Загибель Кобі Браянта передбачили у мультику. ВІДЕО

Загибель Кобі Браянта передбачили у мультику. ВІДЕО
У одному з епізодів мультсеріалу Legends of Chamberlain Heights у 2017 році передбачили смерть Кобі Браянта.

Епізод був показаний 28 грудня 2017 року, - пише Спорт24.

В пророчому епізоді три персонажі стають свідками того, як вертоліт з Кобі Браянтом падає. Баскетболіст намагається вибратися з нього, але не може це зробити. В нього в руках два трофеї переможців НБА. Після цього між ними відбувається діалог:

– Дідько, це ж Кобі Браянт
– Будь ласка, допоможіть мені
– Просто передай мені трофеї, і ми тебе витягнемо
– Передати?, – зі здивуванням спитав Кобі. Після цього вертоліт вибухнув.

Варто відзначити, що тут обіграна гра слів. Рass, яке використовують персонажі, можна перекласти як передати, так і пасувати. Обурення в Кобі Браянта було через те, що його дуже часто звинувачували в тому, що він не віддає паси на партнерів під час гри.

Після вибуху на цьому місці залишаються п'ять перстенів переможців НБА. Персонажі забирають три з них, вказуючи на те, що вони належать Шакілу О'Нілу. Тут теж відсилання до того, що три чемпіонства у складі "Лейкерс" у 2000-2002 роках Кобі Браянт здобув, виступаючи разом з Шакілом О'Нілом.

Варто відзначити, що цей епізод мультфільму дивився персонаж Барт Сімпсон в одному з епізодів "Сімпсонів".

Дивіться відео, де у 2017 році передбачили загибель Кобі Браянта



Нагадаємо, Кобі Браянт загинув 26 січня внаслідок авіатрощі.

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Теги: мультфільм, загибель, Кобі Браянт
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