На Волині військовий заплатить понад 20 тисяч за повторне п’яне водіння
Сьогодні, 16:54
На Волині військовий керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння вдруге протягом року.
Іваничівський районний суд призначив чоловіку штраф та позбавив водійського посвідчення на три роки за повторне протягом року керування автомобілем у стані сп’яніння, - пише БУГ.
Будучи протягом року притягнутим постановою судді до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, чоловік повторно протягом року вчинив аналогічне правопорушення, – йдеться в постанові суду від 24-го січня.
21-го листопада 2019 року на розгляд до Іваничівського районного суду надійшов адміністративний матеріал про притягнення до адміністративної відповідальності солдата строкової служби за вчинення ним правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 130 КУпАП.
Так, 2-го листопада 2019 року о 17:40 водій керував автомобілем Seat Marbella в селищі Іваничі по вулиці Незалежності, перебуваючи напідпитку, чим порушив п 2.9 а ПДР.
Поліцейським СРПП Іваничівського відділу поліції складено протокол. Факт алкогольного сп’яніння зафіксовано в КНП «Іваничівська ЦРЛ» оглядом лікаря.
До матеріалів справи також долучено копію постанови про керування особою без посвідчення водія.
В судове засідання чоловік на визначені дати двічі не з’явився. Суд визнав винним його та наклав стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.
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Іваничівський районний суд призначив чоловіку штраф та позбавив водійського посвідчення на три роки за повторне протягом року керування автомобілем у стані сп’яніння, - пише БУГ.
Будучи протягом року притягнутим постановою судді до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, чоловік повторно протягом року вчинив аналогічне правопорушення, – йдеться в постанові суду від 24-го січня.
21-го листопада 2019 року на розгляд до Іваничівського районного суду надійшов адміністративний матеріал про притягнення до адміністративної відповідальності солдата строкової служби за вчинення ним правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 130 КУпАП.
Так, 2-го листопада 2019 року о 17:40 водій керував автомобілем Seat Marbella в селищі Іваничі по вулиці Незалежності, перебуваючи напідпитку, чим порушив п 2.9 а ПДР.
Поліцейським СРПП Іваничівського відділу поліції складено протокол. Факт алкогольного сп’яніння зафіксовано в КНП «Іваничівська ЦРЛ» оглядом лікаря.
До матеріалів справи також долучено копію постанови про керування особою без посвідчення водія.
В судове засідання чоловік на визначені дати двічі не з’явився. Суд визнав винним його та наклав стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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