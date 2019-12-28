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У волинянки, яка одна виховує доньку з інвалідністю, виявили рак

У волинянки, яка одна виховує доньку з інвалідністю, виявили рак
Ковельський міський центр соціальний служб для сім'ї, дітей та молоді звертається з проханням про допомогу у зборі коштів для 40-річної ковельчанки Ірини Куяви.

Про це повідомляє "КовельPost".

Жінка має діагноз: вторинний мієлодиспластичний синдром, рефректарна анемія. Саркома м'яких тканин правого стегна. Зараз Ірина пересувається лише на милицях. Аби отримати можливість самостійно ходити та влаштуватися на роботу, їй необхідна операція - ендопротезування обох кульшових суглобів. Її вартість - 160 тисяч гривень.

Ірина Куява самотужки виховує доньку, яка теж має інвалідність. У дівчинки Синдром Картагенера Зіверта. Бронхоектатична хвороба обох легень. Хронічний пан-синусит.

Допомогти жінці знову стати на ноги та отримати можливість повноцінно жити та виховувати доньку можна, перерахувавши будь-яку суму на рахунок Ірини Куяви.

Номер картки банку Приват: 5168 7574 0949 5597

У волинянки, яка одна виховує доньку з інвалідністю, виявили рак

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Теги: допомога, Ковель, хвороба
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