У волинянки, яка одна виховує доньку з інвалідністю, виявили рак





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Жінка має діагноз: вторинний мієлодиспластичний синдром, рефректарна анемія. Саркома м'яких тканин правого стегна. Зараз Ірина пересувається лише на милицях. Аби отримати можливість самостійно ходити та влаштуватися на роботу, їй необхідна операція - ендопротезування обох кульшових суглобів. Її вартість - 160 тисяч гривень.



Ірина Куява самотужки виховує доньку, яка теж має інвалідність. У дівчинки Синдром Картагенера Зіверта. Бронхоектатична хвороба обох легень. Хронічний пан-синусит.



Допомогти жінці знову стати на ноги та отримати можливість повноцінно жити та виховувати доньку можна, перерахувавши будь-яку суму на рахунок Ірини Куяви.



Номер картки банку Приват: 5168 7574 0949 5597





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міський центр соціальний служб для сім'ї, дітей та молоді звертається з проханням про допомогу у зборі коштів для 40-річної ковельчанки Ірини Куяви.Про це повідомляє "КовельPost". Жінка має діагноз: вторинний мієлодиспластичний синдром, рефректарна анемія. Саркома м'яких тканин правого стегна. Зараз Ірина пересувається лише на милицях. Аби отримати можливість самостійно ходити та влаштуватися на роботу, їй необхідна операція - ендопротезування обох кульшових суглобів. Її вартість - 160 тисяч гривень.Ірина Куява самотужки виховує доньку, яка теж має інвалідність. У дівчинки Синдром Картагенера Зіверта. Бронхоектатична хвороба обох легень. Хронічний пан-синусит.Допомогти жінці знову стати на ноги та отримати можливість повноцінно жити та виховувати доньку можна, перерахувавши будь-яку суму на рахунок Ірини Куяви.

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