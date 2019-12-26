У Ковелі вдруге пересадили серце
Сьогодні, 09:03
У ковельській лікарні вдруге в Україні після багаторічної перерви провели операцію з пересадки серця.
Про це йдеться в сюжеті Вікна.Новини, передають "Волинські новини".
Як і півтора місяця тому, операцію провели у звичайній районній лікарні у місті Ковель.
Нагадаємо, в грудні у Ковельському МТМО провели першу в Україні за останні 15 років трансплантацію серця. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці. 28 січня пацієнта з пересадженим серцем виписали з Інституту серця.
Цього разу донором став 42-річний чоловік, який помер від інсульту. Його рідні вранці підписали згоду на донорство. У чоловіка вилучили нирку та серце.
Серце пересадив Борис Тодуров, який прибув з командою з Києва та працював разом із ковельськими лікарями.
Цього ж дня у Ковелі трансплантували і нирку. Обидва пацієнти – чоловіки. Зараз вони знаходяться у реанімації.
Детальніше – у сюжеті.
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Про це йдеться в сюжеті Вікна.Новини, передають "Волинські новини".
Як і півтора місяця тому, операцію провели у звичайній районній лікарні у місті Ковель.
Нагадаємо, в грудні у Ковельському МТМО провели першу в Україні за останні 15 років трансплантацію серця. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці. 28 січня пацієнта з пересадженим серцем виписали з Інституту серця.
Цього разу донором став 42-річний чоловік, який помер від інсульту. Його рідні вранці підписали згоду на донорство. У чоловіка вилучили нирку та серце.
Серце пересадив Борис Тодуров, який прибув з командою з Києва та працював разом із ковельськими лікарями.
Цього ж дня у Ковелі трансплантували і нирку. Обидва пацієнти – чоловіки. Зараз вони знаходяться у реанімації.
Детальніше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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