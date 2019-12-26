У Ковелі вдруге пересадили серце





Про це йдеться в сюжеті Вікна.Новини, передають "



Як і півтора місяця тому, операцію провели у звичайній районній лікарні у місті Ковель.



Нагадаємо, в грудні у Ковельському МТМО провели першу в Україні за останні 15 років трансплантацію серця. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці. 28 січня пацієнта з пересадженим серцем виписали з Інституту серця.



Цього разу донором став 42-річний чоловік, який помер від інсульту. Його рідні вранці підписали згоду на донорство. У чоловіка вилучили нирку та серце.



Серце пересадив Борис Тодуров, який прибув з командою з Києва та працював разом із ковельськими лікарями.



Цього ж дня у Ковелі трансплантували і нирку. Обидва пацієнти – чоловіки. Зараз вони знаходяться у реанімації.



Детальніше – у сюжеті.





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