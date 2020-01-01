На Ігоря Коцана відкрили кримінал за привласнення п'яти автівок

Ігор Коцан після складання повноважень ректора і програшу на виборах привласнив 5 дороговартісних автомобілів на декілька мільйонів гривень, серед яких і люксовий позашляховик Mercedes GL-класу.



Усі вони були куплені і зареєстровані на Фонд розвитку Волинського національного університету імені Лесі Українки. Про його існування не здогадувалися навіть окремі проректори, а користувались його майном виключно наближені до Коцана особи і члени його родини, -



Зі зміною керівництва вишу пов`язана спроба навести лад у фінансово-господарській роботі, яка до цього часу трималася за сімома замками. Спроби домовитися з ексректором, який звик до розкішного життя за рахунок Лесиного вишу, щодо повернення майна не дали жодних плодів, тому директор Фонду розвитку СНУ Людмила Стрілка була змушена звернутися в поліцію, а правоохоронці за фактом привласнення чужого майна внесли відомості до ЄРДР і розпочали кримінальне провадження.



Редакція Інформаційного агентства Волинські Новини отримала установчі документи Фонду розвитку Волинського національного університету імені Лесі Українки, головою наглядової ради якого був свого часу Ігор Коцан. Зокрема, засновниками організації була Луцька міська рада та СНУ імені Лесі Українки.



Відповідно до реєстрів МВС, за кошти фонду було придбано і зареєстровано низку автомобілів. Ймовірно, для багатьох працівників університету, які працюють ледве не на мінімалку, стане відкриттям, що елітний позашляховик Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску, яким пересувався Ігор Коцан та його родина – це власність університету. Окрім нього, на балансі фонду перебувають два новеньких седани Volkswagen Passat, люксовий Volkswagen Multivan, та два буси Mercedes Sprinter.



Вартість одного лише елітного позашляховика GL-350, відповідно до офіційних документів, становить 934 тисяч гривень. А загальна вартість усіх автомобілів перевищує 2,7 мільйона гривень.



Як відомо, директором Фонду розвитку Волинського національного університету імені Лесі Українки номінально була зареєстрована головний бухгалтер СНУ імені Лесі Українки Людмила Стрілка, а головою наглядової ради – сам Ігор Коцан. Відтак, він мав право розпоряджатись усім майном на свій розсуд. І цим правом він активно користувався. Зокрема, автомобілями їздив не лише Ігор Коцан, а і його донька Соломія, яка активно мандрувала ним в сусідню Польщу, а також користувалась автомобілем в Україні.



В листопаді 2019 року Ігор Коцан розгромно програє перший тур виборів ректора СНУ, намагається списати результати на невідомі маніпуляції і, зрештою, знімає свою кандидатуру з другого туру виборів.



Після цього Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України йде на заслужений відпочинок, проте, вочевидь, вирішує не покидати виш з порожніми кишенями і не повертає автомобілі.



Фонд розвитку університету письмово звертається до Ігоря Коцана з вимогою повернення майна, ексректор це офіційне повідомлення отримує, про що є відповідна відмітка, але його водій Ігор Бойко повертає лише один легковик Volkswagen.



Решту 5 автівок Ігор Коцан залишає своїй родині і на зв’язок ні з ким не виходить.



Це змушує керівника установи Людмилу Стрілку звернутись в правоохоронні органи. Зокрема, відповідну заяву про незаконне заволодіння п’ятьма транспортними засобами, загальною вартістю близько 2 мільйони 430 тисяч гривень вже подано керівництву ГУНП у Волинській області, УМВС міста Луцька та УСБУ у Волинській області.



У Фонді побоюються, що скандальний ексректор може спробувати незаконно перереєструвати транспортні засоби, тому з відповідною заявою звернулись також в Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.



ІА Волинські Новини звернулось за коментарем до Ігоря Коцана, проте ні на телефонний дзвінок, ні на SMS та WhatsApp повідомлення він не відповів. Також редакція звернулась до його доньки Соломії Коцан із запитанням про те, як довго вона користувалась седаном Volkswagen Passat, який належить фонду університету. Проте відповідати на питання журналістів вона відмовилась.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук Українипісля складання повноважень ректора і програшу на виборах привласнив 5 дороговартісних автомобілів на декілька мільйонів гривень, серед яких і люксовий позашляховик Mercedes GL-класу.Усі вони були куплені і зареєстровані на Фонд розвитку Волинського національного університету імені Лесі Українки. Про його існування не здогадувалися навіть окремі проректори, а користувались його майном виключно наближені до Коцана особи і члени його родини, - пише ІА Волинські новини.Зі зміною керівництва вишу пов`язана спроба навести лад у фінансово-господарській роботі, яка до цього часу трималася за сімома замками. Спроби домовитися з ексректором, який звик до розкішного життя за рахунок Лесиного вишу, щодо повернення майна не дали жодних плодів, тому директор Фонду розвитку СНУ Людмила Стрілка була змушена звернутися в поліцію, а правоохоронці за фактом привласнення чужого майна внесли відомості до ЄРДР і розпочали кримінальне провадження.Редакція Інформаційного агентства Волинські Новини отримала установчі документи Фонду розвитку Волинського національного університету імені Лесі Українки, головою наглядової ради якого був свого часу Ігор Коцан. Зокрема, засновниками організації була Луцька міська рада та СНУ імені Лесі Українки.Відповідно до реєстрів МВС, за кошти фонду було придбано і зареєстровано низку автомобілів. Ймовірно, для багатьох працівників університету, які працюють ледве не на мінімалку, стане відкриттям, що елітний позашляховик Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску, яким пересувався Ігор Коцан та його родина – це власність університету. Окрім нього, на балансі фонду перебувають два новеньких седани Volkswagen Passat, люксовий Volkswagen Multivan, та два буси Mercedes Sprinter.Вартість одного лише елітного позашляховика GL-350, відповідно до офіційних документів, становить 934 тисяч гривень. А загальна вартість усіх автомобілів перевищує 2,7 мільйона гривень.Як відомо, директором Фонду розвитку Волинського національного університету імені Лесі Українки номінально була зареєстрована головний бухгалтер СНУ імені Лесі Українки Людмила Стрілка, а головою наглядової ради – сам Ігор Коцан. Відтак, він мав право розпоряджатись усім майном на свій розсуд. І цим правом він активно користувався. Зокрема, автомобілями їздив не лише Ігор Коцан, а і його донька Соломія, яка активно мандрувала ним в сусідню Польщу, а також користувалась автомобілем в Україні.В листопаді 2019 року Ігор Коцан розгромно програє перший тур виборів ректора СНУ, намагається списати результати на невідомі маніпуляції і, зрештою, знімає свою кандидатуру з другого туру виборів.Після цього Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України йде на заслужений відпочинок, проте, вочевидь, вирішує не покидати виш з порожніми кишенями і не повертає автомобілі.Фонд розвитку університету письмово звертається до Ігоря Коцана з вимогою повернення майна, ексректор це офіційне повідомлення отримує, про що є відповідна відмітка, але його водій Ігор Бойко повертає лише один легковик Volkswagen.Решту 5 автівок Ігор Коцан залишає своїй родині і на зв’язок ні з ким не виходить.Це змушує керівника установи Людмилу Стрілку звернутись в правоохоронні органи. Зокрема, відповідну заяву про незаконне заволодіння п’ятьма транспортними засобами, загальною вартістю близько 2 мільйони 430 тисяч гривень вже подано керівництву ГУНП у Волинській області, УМВС міста Луцька та УСБУ у Волинській області.У Фонді побоюються, що скандальний ексректор може спробувати незаконно перереєструвати транспортні засоби, тому з відповідною заявою звернулись також в Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.ІА Волинські Новини звернулось за коментарем до Ігоря Коцана, проте ні на телефонний дзвінок, ні на SMS та WhatsApp повідомлення він не відповів. Також редакція звернулась до його доньки Соломії Коцан із запитанням про те, як довго вона користувалась седаном Volkswagen Passat, який належить фонду університету. Проте відповідати на питання журналістів вона відмовилась.

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