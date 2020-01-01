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На трасі Луцьк-Маневичі зіткнулися трактор і бус

На трасі Луцьк-Маневичі зіткнулися трактор і бус
На трасі Луцьк-Маневичі, за селом Ситниця, зіткнулися трактор та бус.

Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.

Аварія трапилася 5 лютого близько 20:00. Відомо, що зіткнулися трактор та Ford. За попередніми даними, постраждалих в аварії немає.

Бус зазнав значних механічних ушкоджень. На місці події працювала поліція.
На трасі Луцьк-Маневичі зіткнулися трактор і бус

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Теги: аварія, Маневичі, Луцьк
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Коментарі 1
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100% на тракторі не було світловідбивачів і його водій буса після зустрічного роз'їзду побачив в темноті в останню мить.
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