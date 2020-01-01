На трасі Луцьк-Маневичі зіткнулися трактор і бус





Про це



Аварія трапилася 5 лютого близько 20:00. Відомо, що зіткнулися трактор та Ford. За попередніми даними, постраждалих в аварії немає.



Бус зазнав значних механічних ушкоджень. На місці події працювала поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Луцьк-Маневичі, за селом Ситниця, зіткнулися трактор та бус.Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.Аварія трапилася 5 лютого близько 20:00. Відомо, що зіткнулися трактор та Ford. За попередніми даними, постраждалих в аварії немає.Бус зазнав значних механічних ушкоджень. На місці події працювала поліція.

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