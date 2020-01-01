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У селі на Волині горіла житлова будівля

У селі на Волині горіла житлова будівля
У селі Мала Глуша Любешівського району сталася пожежа – горіла житлова будівля.

Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета "Нове життя".

Він зазначив, що причина загорання – порушення правил монтажу та експлуатації нагрівальної печі та димаря.

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На місце пожежі виїжджали рятувальники, однак до їхнього приїзду вогонь ліквідували жителі власними силами.

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Теги: пожежа, Волинь
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