У селі на Волині горіла житлова будівля
Сьогодні, 20:19
У селі Мала Глуша Любешівського району сталася пожежа – горіла житлова будівля.
Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета "Нове життя".
Він зазначив, що причина загорання – порушення правил монтажу та експлуатації нагрівальної печі та димаря.
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На місце пожежі виїжджали рятувальники, однак до їхнього приїзду вогонь ліквідували жителі власними силами.
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Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета "Нове життя".
Він зазначив, що причина загорання – порушення правил монтажу та експлуатації нагрівальної печі та димаря.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У двох селах на Волині горіли дерев’яні будинки
На місце пожежі виїжджали рятувальники, однак до їхнього приїзду вогонь ліквідували жителі власними силами.
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