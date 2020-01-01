У селі на Волині горіла житлова будівля





Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета



Він зазначив, що причина загорання – порушення правил монтажу та експлуатації нагрівальної печі та димаря.



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На місце пожежі виїжджали рятувальники, однак до їхнього приїзду вогонь ліквідували жителі власними силами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мала Глуша Любешівського району сталася пожежа – горіла житлова будівля.Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області, - пише газета "Нове життя" Він зазначив, що причина загорання – порушення правил монтажу та експлуатації нагрівальної печі та димаря.На місце пожежі виїжджали рятувальники, однак до їхнього приїзду вогонь ліквідували жителі власними силами.

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