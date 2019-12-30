У місті на Волині в багатоповерхівці трапилася пожежа
Сьогодні, 16:48
У Нововолинську на 5-му мікрорайоні в під’їзді будинку №26 сталася пожежа.
Інцидент трапився сьогодні, 7 лютого, - пише "Буг".
Рятувальники розповіли, що о 11:04 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення про те , що чути дим у під’їзді.
О 11:30 – локалізували вогнище, а о 11:44 ліквідували пожежу. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Головне фото - ілюстративне.
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Інцидент трапився сьогодні, 7 лютого, - пише "Буг".
Рятувальники розповіли, що о 11:04 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення про те , що чути дим у під’їзді.
О 11:30 – локалізували вогнище, а о 11:44 ліквідували пожежу. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Головне фото - ілюстративне.
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