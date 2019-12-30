У місті на Волині в багатоповерхівці трапилася пожежа





Інцидент трапився сьогодні, 7 лютого, - пише



Рятувальники розповіли, що о 11:04 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення про те , що чути дим у під’їзді.



О 11:30 – локалізували вогнище, а о 11:44 ліквідували пожежу. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на 5-му мікрорайоні в під’їзді будинку №26 сталася пожежа.Інцидент трапився сьогодні, 7 лютого, - пише "Буг". Рятувальники розповіли, що о 11:04 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення про те , що чути дим у під’їзді.О 11:30 – локалізували вогнище, а о 11:44 ліквідували пожежу. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію