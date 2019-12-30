вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині в багатоповерхівці трапилася пожежа

У місті на Волині в багатоповерхівці трапилася пожежа
У Нововолинську на 5-му мікрорайоні в під’їзді будинку №26 сталася пожежа.

Інцидент трапився сьогодні, 7 лютого, - пише "Буг".

Рятувальники розповіли, що о 11:04 на пункт зв’язку 5-ї ДПРЧ надійшло повідомлення про те , що чути дим у під’їзді.

О 11:30 – локалізували вогнище, а о 11:44 ліквідували пожежу. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Нововолинськ, багатоповерхівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Більше тисячі магістрів СНУ імені Лесі Українки отримали дипломи. ФОТО
Сьогодні, 16:58
У Полтаві 18-річна дівчина застрелила інструктора в тирі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
У місті на Волині в багатоповерхівці трапилася пожежа
Сьогодні, 16:48
Лучанку, яка відсиділа 9 років у тюрмі за наркозлочини, судитимуть за оборудки з алкоголем
Сьогодні, 16:35
Оштрафували волинянина, який за 200 гривень хотів підкупити поліцейських
Сьогодні, 16:28
Схожі новини
У Луцьку безхатько спричинив пожежу у багатоповерхівці У Луцьку безхатько спричинив пожежу у багатоповерхівці
21 січень, 11:21
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько
30 грудень, 2019, 18:14
У місті на Волині вдруге за місяць горіло закинуте приміщення колишнього готелю У місті на Волині вдруге за місяць горіло закинуте приміщення колишнього готелю
11 листопад, 2019, 14:55
У місті на Волині горіла квартира: власник – у важкому стані У місті на Волині горіла квартира: власник – у важкому стані
05 листопад, 2019, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
06 лютий, 09:33
 1
У «Там Там Сімейні традиції» до Дня закоханих – марафон знижок*
Сьогодні, 18:16
 0
У Ковельському районі зіткнулися мікроавтобус та легковик
Сьогодні, 18:05
 0
На Сумщині від пневмонії померло немовля
Сьогодні, 17:57
 0
Небезпечна ковзанка: за день до травмпункту у Луцьку звернулося більше 30-ти громадян. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8