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Якою була вулиця у курортному волинському селі 100 років тому. РЕТРОФОТО

Якою була вулиця у курортному волинському селі 100 років тому. РЕТРОФОТО
У соцмережі показали сторічне фото вулиці села Пульмо.

Світлину опублікував Юрій Фініковський на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у facebook, пише Район.Шацьк.

«Одна із вулиць села Пульмо Любомльського повіту Волинського воєводства ІІ Речі Посполитої. Фото 20-30-х років ХХ століття. В період 1921-1933 років населений пункт був центром однойменної гміни. У 1933-1939 роках село відносилось до гміни Пулемець. На той час найбільшими землевласниками тут були граф Вітольд Броель-Плятер та Владислав Філіпович» – йдеться у дописі.
Якою була вулиця у курортному волинському селі 100 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Пульмо, ретрофото
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