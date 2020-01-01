Якою була вулиця у курортному волинському селі 100 років тому. РЕТРОФОТО





Світлину опублікував Юрій Фініковський на сторінці Любомльського краєзнавчого музею у facebook, пише



«Одна із вулиць села Пульмо Любомльського повіту Волинського воєводства ІІ Речі Посполитої. Фото 20-30-х років ХХ століття. В період 1921-1933 років населений пункт був центром однойменної гміни. У 1933-1939 роках село відносилось до гміни Пулемець. На той час найбільшими землевласниками тут були граф Вітольд Броель-Плятер та Владислав Філіпович» – йдеться у дописі.



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