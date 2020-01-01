MONATIK розповів, чому тренери до останнього не натискають кнопки на популярному співочому шоу





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Співак зізнався, що тренери вже на третій ноті розуміють – розгорнешся до учасника чи ні.



"Ми тягнемо час тому, що хочеться перевірити учасника на стійкість. Йому ж надалі доведеться виходити у прямі ефіри, де буде боротьба з дуже сильними вокалістами – тому має бути не лише потужний голос, а ще моральна стійкість і витримка - треба бути готовим до будь-яких випробувань – і це одне з них", - відзначив MONATIK.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тренер вокального шоу "Голос країни" MONATIK розказав, як обирає учасників та скільки часу необхідно йому, аби розпізнати сильний голос на сліпих прослуховуваннях.Про це інформує ТСН Співак зізнався, що тренери вже на третій ноті розуміють – розгорнешся до учасника чи ні."Ми тягнемо час тому, що хочеться перевірити учасника на стійкість. Йому ж надалі доведеться виходити у прямі ефіри, де буде боротьба з дуже сильними вокалістами – тому має бути не лише потужний голос, а ще моральна стійкість і витримка - треба бути готовим до будь-яких випробувань – і це одне з них", - відзначив MONATIK.

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