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MONATIK розповів, чому тренери до останнього не натискають кнопки на популярному співочому шоу

MONATIK розповів, чому тренери до останнього не натискають кнопки на популярному співочому шоу
Тренер вокального шоу "Голос країни" MONATIK розказав, як обирає учасників та скільки часу необхідно йому, аби розпізнати сильний голос на сліпих прослуховуваннях.

Про це інформує ТСН.

Співак зізнався, що тренери вже на третій ноті розуміють – розгорнешся до учасника чи ні.

"Ми тягнемо час тому, що хочеться перевірити учасника на стійкість. Йому ж надалі доведеться виходити у прямі ефіри, де буде боротьба з дуже сильними вокалістами – тому має бути не лише потужний голос, а ще моральна стійкість і витримка - треба бути готовим до будь-яких випробувань – і це одне з них", - відзначив MONATIK.

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Теги: MONATIK
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