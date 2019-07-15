У Луцьку поліція затримала осіб з наркотиками. ФОТО

Учора, близько 15-ї години на вулиці Володимирській у місті Луцьку при огляді прилеглої території патрульні помічають двох підозрілих осіб.Під час проведення поверхневої перевірки виявляють речовини ймовірно наркотичного походження, - пишуть на сторінці патрульних у фейсбуці.У 28-річної жінки виявили шприц із речовиною червоного кольору.У 32-х річного чоловіка велику кількість використаних шприців та чотири поліетиленові пакети у яких знаходилась речовини білого кольору.8 лютого, пізній вечір, екіпаж отримує повідомлення, в якому вказувалось, що група осіб вживають наркотичні речовини на вулиці Конякіна у Луцьку.Патрульні оперативно прибули на місце події, виявляють групу осіб котрі підпадають під орієнтування, під час здійснення поверхневої перевірки — виявлено згорток з невідомою речовиною зеленого кольору рослинного походження.9 лютого, близько 4-ї години ранку, на вулиці Гордіюк у Луцьку охоронці правопорядку опрацьовують повідомлення про порушення тиші, а саме: заявник повідомляє, що почув звуки ймовірно схожі на постріли.На місці події у 29-ти річного громадянина виявляють поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, міні ваги, шприц та близько 10 ампул димедролу.Працюючи далі по орієнтуванню затримують 40-ка річного чоловіка у якого при поверхневій перевірці виявляють предмет схожий на пістолет.Інший випадок трапився сьогодні, патрульні здійснюють патрулювання на вулиці Червого Хреста, виявляють 3-ох підозрілих осіб, прийнято застосувати превентивний поліцейський захід – у 28-ми річного чоловіка виявляють згорток з порошкоподібною речовино, особа повідомила, що це амфетамін.В усіх випадках для вилучення, ймовірно, речей або предметів, наркотичних речовин обіг яких заборонено законом патрульні на місце події викликали слідчих.