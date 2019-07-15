У Луцьку поліція затримала осіб з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 22:36
Учора, близько 15-ї години на вулиці Володимирській у місті Луцьку при огляді прилеглої території патрульні помічають двох підозрілих осіб.
Під час проведення поверхневої перевірки виявляють речовини ймовірно наркотичного походження, - пишуть на сторінці патрульних у фейсбуці.
У 28-річної жінки виявили шприц із речовиною червоного кольору.
У 32-х річного чоловіка велику кількість використаних шприців та чотири поліетиленові пакети у яких знаходилась речовини білого кольору.
8 лютого, пізній вечір, екіпаж отримує повідомлення, в якому вказувалось, що група осіб вживають наркотичні речовини на вулиці Конякіна у Луцьку.
Патрульні оперативно прибули на місце події, виявляють групу осіб котрі підпадають під орієнтування, під час здійснення поверхневої перевірки — виявлено згорток з невідомою речовиною зеленого кольору рослинного походження.
9 лютого, близько 4-ї години ранку, на вулиці Гордіюк у Луцьку охоронці правопорядку опрацьовують повідомлення про порушення тиші, а саме: заявник повідомляє, що почув звуки ймовірно схожі на постріли.
На місці події у 29-ти річного громадянина виявляють поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, міні ваги, шприц та близько 10 ампул димедролу.
Працюючи далі по орієнтуванню затримують 40-ка річного чоловіка у якого при поверхневій перевірці виявляють предмет схожий на пістолет.
Інший випадок трапився сьогодні, патрульні здійснюють патрулювання на вулиці Червого Хреста, виявляють 3-ох підозрілих осіб, прийнято застосувати превентивний поліцейський захід – у 28-ми річного чоловіка виявляють згорток з порошкоподібною речовино, особа повідомила, що це амфетамін.
В усіх випадках для вилучення, ймовірно, речей або предметів, наркотичних речовин обіг яких заборонено законом патрульні на місце події викликали слідчих.
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Під час проведення поверхневої перевірки виявляють речовини ймовірно наркотичного походження, - пишуть на сторінці патрульних у фейсбуці.
У 28-річної жінки виявили шприц із речовиною червоного кольору.
У 32-х річного чоловіка велику кількість використаних шприців та чотири поліетиленові пакети у яких знаходилась речовини білого кольору.
8 лютого, пізній вечір, екіпаж отримує повідомлення, в якому вказувалось, що група осіб вживають наркотичні речовини на вулиці Конякіна у Луцьку.
Патрульні оперативно прибули на місце події, виявляють групу осіб котрі підпадають під орієнтування, під час здійснення поверхневої перевірки — виявлено згорток з невідомою речовиною зеленого кольору рослинного походження.
9 лютого, близько 4-ї години ранку, на вулиці Гордіюк у Луцьку охоронці правопорядку опрацьовують повідомлення про порушення тиші, а саме: заявник повідомляє, що почув звуки ймовірно схожі на постріли.
На місці події у 29-ти річного громадянина виявляють поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, міні ваги, шприц та близько 10 ампул димедролу.
Працюючи далі по орієнтуванню затримують 40-ка річного чоловіка у якого при поверхневій перевірці виявляють предмет схожий на пістолет.
Інший випадок трапився сьогодні, патрульні здійснюють патрулювання на вулиці Червого Хреста, виявляють 3-ох підозрілих осіб, прийнято застосувати превентивний поліцейський захід – у 28-ми річного чоловіка виявляють згорток з порошкоподібною речовино, особа повідомила, що це амфетамін.
В усіх випадках для вилучення, ймовірно, речей або предметів, наркотичних речовин обіг яких заборонено законом патрульні на місце події викликали слідчих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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