На Волині судили чоловіка, який вилами побив двох людей





Слухання справи відбулось 5 лютого. Про це йдеться в ухвалі суду, - пише



Обвинувачений 30 листопада близько 18 години поблизу магазину «Каштан» у селі Іванівка Рожищенського району під час словесного конфлікту з потерпілим умисно наніс один удар кулаком правої руки по обличчю. Після чого взяв до рук господарські вила та наніс дерев'яним держаком два удари по правій руці. Він спричинив потерпілому тілесні ушкодження, які згідно висновку судової медичної експертизи відносяться до категорії легких тілесних.



Того ж дня підсудний побив держаком вил жінку. Він спричинив потерпілій тілесні ушкодження, які згідно висновку судової медичної експертизи відносяться до категорії легких тілесних.



У судовому засіданні потерпілі подали письмові заяви про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, оскільки примирилися із обвинуваченим та не мають до нього будь-яких претензій, а тому просили закрити кримінальне провадження відносно останнього на підставі пункту 7 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.



Суд клопотання потерпілих задовольнив, а кримінальне провадження закрив, у зв'язку із відмовою потерпілих від обвинувачення.

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