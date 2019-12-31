На Волині «накрили» понад 300 підпільних пилорам

Юрія Погуляйка щодо ліквідації нелегального обігу деревини на території області працівники державної лісової охорони та груп оперативного реагування лісогосподарських підприємств Волинського ОУЛМГ протягом січня цього року провели 603 рейди на виявлення фактів незаконної порубки деревини.



Так, за минулий місяць на Волині припинили діяльність 318 пилорам, - повідомляє відділ



Виявили та притягнули до відповідальності за ст. 65 КУпАП (незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняка) 40 осіб. Сума збитків за вказаними фактами становить 491,8 тисяч гривень.



Окрім того, в правоохоронні органи передали 2 справи, сума збитків за якими підпадає під санкції ст. 246 ККУ (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання лісу) на загальну суму 194,6 тисяч гривень.



За відповідними фактами відкрили кримінальні провадження, деревина вилучена, проводяться необхідні слідчі дії. Лісопорушники добровільно відшкодували та сплатили у місцеві бюджети загалом 468,5 тисяч гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виконання розпорядження голови облдержадміністраціїщодо ліквідації нелегального обігу деревини на території області працівники державної лісової охорони та груп оперативного реагування лісогосподарських підприємств Волинського ОУЛМГ протягом січня цього року провели 603 рейди на виявлення фактів незаконної порубки деревини.Так, за минулий місяць на Волині припинили діяльність 318 пилорам, - повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації Виявили та притягнули до відповідальності за ст. 65 КУпАП (незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняка) 40 осіб. Сума збитків за вказаними фактами становить 491,8 тисяч гривень.Окрім того, в правоохоронні органи передали 2 справи, сума збитків за якими підпадає під санкції ст. 246 ККУ (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання лісу) на загальну суму 194,6 тисяч гривень.За відповідними фактами відкрили кримінальні провадження, деревина вилучена, проводяться необхідні слідчі дії. Лісопорушники добровільно відшкодували та сплатили у місцеві бюджети загалом 468,5 тисяч гривень.

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