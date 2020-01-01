В «Там Там Сімейні традиції» – знижка 70% на зимові речі*
Сьогодні, 21:15
В гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» розпочались «гарячі» знижки на зимовий одяг.
Про це повідомляють в адміністрації закладу.
З 10 до 29 лютого діє знижка 70% на зимові:
- головні убори;
- рукавиці;
- шарфи;
- взуття.
«Наші знижки Вас зігріють. Поспішайте, адже кількість товару обмежена. Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!», - зазначили у гіпермаркеті.
Зауважують, знижки не поширюються на товари з жовтими цінниками.
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Про це повідомляють в адміністрації закладу.
З 10 до 29 лютого діє знижка 70% на зимові:
- головні убори;
- рукавиці;
- шарфи;
- взуття.
«Наші знижки Вас зігріють. Поспішайте, адже кількість товару обмежена. Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!», - зазначили у гіпермаркеті.
Зауважують, знижки не поширюються на товари з жовтими цінниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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