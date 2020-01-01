вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В «Там Там Сімейні традиції» – знижка 70% на зимові речі*

В «Там Там Сімейні традиції» – знижка 70% на зимові речі*
В гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» розпочались «гарячі» знижки на зимовий одяг.

Про це повідомляють в адміністрації закладу.

З 10 до 29 лютого діє знижка 70% на зимові:
- головні убори;
- рукавиці;
- шарфи;
- взуття.

«Наші знижки Вас зігріють. Поспішайте, адже кількість товару обмежена. Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!», - зазначили у гіпермаркеті.

Зауважують, знижки не поширюються на товари з жовтими цінниками.

В «Там Там Сімейні традиції» – знижка 70% на зимові речі*



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ТамТам Сімейні традиції, зимовий одяг, знижки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відзавтра на Волині змінюється графік руху приміського потяга
Сьогодні, 22:13
На Волині розшукують чоловіка, який зник ще перед Водохрещем. ФОТО
Сьогодні, 21:39
В «Там Там Сімейні традиції» – знижка 70% на зимові речі*
Сьогодні, 21:15
У Луцьку в темну пору світитимуться культові споруди і пам'ятники. ФОТО
Сьогодні, 20:39
На Волині знищать тютюновий контрафакт, який вже 2 роки зберігається на складах
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції* У «Там Там Сімейні традиції» – нові акційні пропозиції*
08 лютий, 21:08
У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти* У «Там Тамі» – знижки на гель для прання та деякі продукти*
28 січень, 10:26
Щопонеділка на арені розваг «GeneratorCity» – знижки* Щопонеділка на арені розваг «GeneratorCity» – знижки*
27 січень, 13:05
Протягом вихідних у «Там Тамі» – знижки* Протягом вихідних у «Там Тамі» – знижки*
25 січень, 10:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відзавтра на Волині змінюється графік руху приміського потяга
Сьогодні, 22:13
 0
На Волині розшукують чоловіка, який зник ще перед Водохрещем. ФОТО
Сьогодні, 21:39
 0
В «Там Там Сімейні традиції» – знижка 70% на зимові речі*
Сьогодні, 21:15
 0
У Луцьку в темну пору світитимуться культові споруди і пам'ятники. ФОТО
Сьогодні, 20:39
 0
На Волині знищать тютюновий контрафакт, який вже 2 роки зберігається на складах
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8