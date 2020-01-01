В «Там Там Сімейні традиції» – знижка 70% на зимові речі*





Про це повідомляють в адміністрації закладу.



З 10 до 29 лютого діє знижка 70% на зимові:

- головні убори;

- рукавиці;

- шарфи;

- взуття.



«Наші знижки Вас зігріють. Поспішайте, адже кількість товару обмежена. Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!», - зазначили у гіпермаркеті.



Зауважують, знижки не поширюються на товари з жовтими цінниками.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» розпочались «гарячі» знижки на зимовий одяг.Про це повідомляють в адміністрації закладу.З 10 до 29 лютого діє знижка 70% на зимові:- головні убори;- рукавиці;- шарфи;- взуття.«Наші знижки Вас зігріють. Поспішайте, адже кількість товару обмежена. Купуй те, що любиш! Люби те, що купуєш!», - зазначили у гіпермаркеті.Зауважують, знижки не поширюються на товари з жовтими цінниками.

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