Якість, перевірена часом: білоруська техніка продовжує радувати споживачів*





Історія білоруської компанії «Атлант» почалася в далекому 1962 році з випуску знаменитого радянського холодильника «Мінськ». Поступово виробництво розширювалося, і до кінця 70-х утворилося виробниче об’єднання «Атлант», продукцію якого постачали на території всієї країни, в Європу (Грецію, Фінляндію, Італію, Німеччину, Швецію, Нідерланди та інші країни), у Китай і навіть в Австралію.



Нині білоруське підприємство «Атлант» успішно продовжує традиції колишнього виробництва, освоює інноваційні технології та становить потужну конкуренцію продукції провідних іноземних брендів. Компанія отримала сертифікат якості ISO 9001. На підприємстві впровадили систему контролю якості, завдяки якій ведуть відстеження всіх виробничих етапів. Після сходження з конвеєра продукція проходить випробування на відповідність стандартам якості, тільки після всіх тестувань потрапляючи на ринок. Тому головними перевагами білоруського виробника є якість, надійність і безпека.



Холодильники родом з дитинства



Компанія випускає широкий асортимент холодильного обладнання різних розмірів — від мініатюрних однокамерних холодильників з морозильною камерою і без неї до вельми габаритних вбудованих та моделей Side-by-Side.



Крім головної функції охолодження і заморозки,



Широким попитом у споживачів користуються холодильники з двома компресорами невисокої потужності, що забезпечують роздільну роботу двох камер. Це дає можливість змінювати налаштування на свій розсуд, вводити додаткові функції для кожної з камер і навіть відключати при необхідності одну з них.



Пральні машини — нова віха виробництва







На відміну від холодильників «Атлант», які були знайомі багатьом «вихідцям» з СРСР, пральні машини цієї марки з’явилися на ринку лише у 2003 році. Співпраця з європейськими виробниками, які постачають комплектувальні, дозволила почати випуск обладнання, що вигідно відрізняється економічністю, функціональністю, тривалим терміном експлуатації й гарантії і при цьому коштує дешевше аналогів від брендів зі світовим ім’ям.



Усі моделі — багатофункціональні. За допомогою електронного блоку пристроєм легко керувати — для цього достатньо вибрати відповідну програму прання і встановити основні параметри та функції. Передбачили виробники й бюджетний варіант — автомат з механічним управлінням без дисплея. Модель розрахована на користувачів, у яких немає потреби використовувати всю різноманітність режимів прання.



Головні переваги техніки «Атлант» — справедливе співвідношення ціни та якості, зручність використання, простота і доступність управління — пояснюють популярність і затребуваність на ринках Білорусі та країн близького зарубіжжя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, як і більш ніж півстоліття тому, білоруська побутова техніка має попит, асоціюючись із надійністю та довговічністю. Чим продукція «Атлант» може здивувати сучасного покупця, розповідають експерти прайс-агрегатора «Магазилла».Історія білоруської компанії «Атлант» почалася в далекому 1962 році з випуску знаменитого радянського холодильника «Мінськ». Поступово виробництво розширювалося, і до кінця 70-х утворилося виробниче об’єднання «Атлант», продукцію якого постачали на території всієї країни, в Європу (Грецію, Фінляндію, Італію, Німеччину, Швецію, Нідерланди та інші країни), у Китай і навіть в Австралію.Нині білоруське підприємство «Атлант» успішно продовжує традиції колишнього виробництва, освоює інноваційні технології та становить потужну конкуренцію продукції провідних іноземних брендів. Компанія отримала сертифікат якості ISO 9001. На підприємстві впровадили систему контролю якості, завдяки якій ведуть відстеження всіх виробничих етапів. Після сходження з конвеєра продукція проходить випробування на відповідність стандартам якості, тільки після всіх тестувань потрапляючи на ринок. Тому головними перевагами білоруського виробника є якість, надійність і безпека.Компанія випускає широкий асортимент холодильного обладнання різних розмірів — від мініатюрних однокамерних холодильників з морозильною камерою і без неї до вельми габаритних вбудованих та моделей Side-by-Side.Крім головної функції охолодження і заморозки, Атлант холодильник у функціоналі не поступається іноземним аналогам і має ряд стандартних функцій: режими швидкого охолодження і шокового заморожування, режим «Відпустка», який буде підтримувати температуру +15 °С під час тривалої відсутності господарів, індикацію температури, сигнал для відкритих дверей, захист від дітей та інші.Широким попитом у споживачів користуються холодильники з двома компресорами невисокої потужності, що забезпечують роздільну роботу двох камер. Це дає можливість змінювати налаштування на свій розсуд, вводити додаткові функції для кожної з камер і навіть відключати при необхідності одну з них.На відміну від холодильників «Атлант», які були знайомі багатьом «вихідцям» з СРСР, пральні машини цієї марки з’явилися на ринку лише у 2003 році. Співпраця з європейськими виробниками, які постачають комплектувальні, дозволила почати випуск обладнання, що вигідно відрізняється економічністю, функціональністю, тривалим терміном експлуатації й гарантії і при цьому коштує дешевше аналогів від брендів зі світовим ім’ям.Усі моделі — багатофункціональні. За допомогою електронного блоку пристроєм легко керувати — для цього достатньо вибрати відповідну програму прання і встановити основні параметри та функції. Передбачили виробники й бюджетний варіант — автомат з механічним управлінням без дисплея. Модель розрахована на користувачів, у яких немає потреби використовувати всю різноманітність режимів прання.Головні переваги техніки «Атлант» — справедливе співвідношення ціни та якості, зручність використання, простота і доступність управління — пояснюють популярність і затребуваність на ринках Білорусі та країн близького зарубіжжя.

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