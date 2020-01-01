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Судили волинянина, який вкрав у дитини телефон

Судили волинянина, який вкрав у дитини телефон
За крадіжку з квартири ноутбука та телефону в малолітньої дитини в Нововолинську чоловік сплатить штраф 1020 гривень.

Нововолинський міський суд 4-го лютого виніс вирок за крадіжку та шахрайство, - пише Буг.

Слідство встановило, що 8-го червня 2019 року, перебуваючи в квартирі, чоловік викрав ноутбук “Lenovo” вартістю 4 031 гривень.

Крім того 4-го липня 2019, перебуваючи в квартирі, шляхом обману і зловживання довірою малолітньої дитини, заволодів телефоном Redmi 6а вартістю 1993 гривень під приводом необхідності ремонту.

Умисні дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка) та за ч.2 ст.190 КК України (шахрайство).

Між потерпілою та обвинуваченим було укладено угоду про примирення, за якою останній повністю визнав винуватість у вчиненні злочинів, що йому інкримінуються.

Суд затвердив угоду про примирення та визнав винним чоловіка, призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 1 020 гривень.

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Теги: суд, крадіжка
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