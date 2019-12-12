У Луцьку тріщить унікальний будинок, якому понад сотня років. ФОТО

У Луцьку руйнується унікальний будинок, що на Ковельській, 18.Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат"Там, не виходячи з приміщення, можна побачити зорі, або ж знати про опади за вікном. Покрівля будинку, як решето, просвічується у всіх ракурсах", - каже він.Донині цей будинок зберіг у собі велику кількість автентичних родзинок, зокрема двері, металеву сходову клітку, автентичну плитку у під’їзді, ковані балкони."З фото ми можемо побачити реальну картину, в якому стані цей житловий будинок і, що після ремонту він може стати вишуканим об’єктом архітектури. До речі, мешканці все це зберегли до наших днів та готові реставрувати автентичні двері, балкони та вікна на умовах співфінансування з Луцькою міською радою. Найбільша проблема наразі - це аварійний дах, який потребує негайного ремонту", - зауважив Білан.