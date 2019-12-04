Кухня мрії: п’ятірка найкращих індукційних поверхонь*





Gorenje IT 640 BCSC



Модель відомого словенського бренду обладнана високоякісною склокерамічною поверхнею й зручним сенсорним управлінням. Передбачені чотири зони індукційного нагріву. Варильна поверхня підтримує функцію PowerBoost, завдяки якій конфорки швидко нагріваються до потрібної температури. Це дає змогу готувати страви, заощаджуючи час та електроенергію. Для кожної з робочих зон можна встановити таймер (від 1 до 99 хвилин) зі звуковим сповіщенням.



Важливо знати, що одна і та ж



Electrolux EGD 6576 NOK



Комбінована варильна поверхня оснащена двома індукційними та двома газовими конфорками. Модель отримала роздільну панель керування. Для управління індукційними конфорками передбачена сенсорна панель. Газові пальники мають індивідуальні поворотні ручки. Є режим паузи, який дає змогу зупинити подачу тепла на конфорки, якщо потрібно відлучитися від плити, і відновити його після повернення. Функція газ-контроль автоматично припиняє подачу газу, якщо полум’я в газових конфорках випадково згасне. Спеціальний індикатор залишкового тепла вказує на гарячі зони, мінімізуючи ймовірність опіків.



Bosch PIE 631 FB1E



Стильна варильна поверхня обладнана чотирма зонами приготування і зручним сенсорним управлінням Direct Select. У розпорядженні користувача — функція PowerBoost, яка підвищує потужність нагріву конфорок до 50 %, що значно прискорює приготування страв. Модель обладнана індикаторами залишкового тепла, функцією автоматичного відключення та захистом від дітей. Ба більше, здатна показувати поточне енергоспоживання.



Luxor RI 622 RCH Navi



Покриття робочої поверхні Luxor RI 622 RCH Navi — склокераміка, завдяки чому модель естетична на вигляд та легка в очищенні. Варильна поверхня представлена чотирма робочими зонами. Режим Bridge дає змогу об’єднати дві або більше розташованих поруч конфорок в один нагрівач. Передбачені індикатори залишкового тепла, які не згаснуть, доки конфорки не охолонуть після вимкнення живлення. Також є таймер, що спрощує контроль часу приготування.



Gorenje IS 645 BG



Варильна поверхня з функцією об’єднання робочих зон StepZone виконана в класичному чорному кольорі. Модель обладнана якісною склокерамічною поверхнею, стійкою до утворення подряпин і відколів. Функція PowerBoost дає змогу тимчасово (до 10 хвилин) збільшувати потужність будь-якої з чотирьох конфорок до 40 %. Передбачений і режим StayWarm, який підтримує температуру приготованих страв на оптимальному рівні (70 °C). Функція IQsimmer оптимізує потужність нагріву при повільному багатогодинному варінні, що особливо корисно під час приготування гуляшу або печені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Індукційні варильні поверхні надійні, легкі в експлуатації, гармонійно вписуються в інтер’єр кухні будь-якого стилю. Фахівці e-Katalog підготували список моделей, які мають попит на ринку.Модель відомого словенського бренду обладнана високоякісною склокерамічною поверхнею й зручним сенсорним управлінням. Передбачені чотири зони індукційного нагріву. Варильна поверхня підтримує функцію PowerBoost, завдяки якій конфорки швидко нагріваються до потрібної температури. Це дає змогу готувати страви, заощаджуючи час та електроенергію. Для кожної з робочих зон можна встановити таймер (від 1 до 99 хвилин) зі звуковим сповіщенням.Важливо знати, що одна і та ж індукційна варильна поверхня може продаватися в інтернет-магазинах за різними цінами. Щоб придбати кухонну техніку максимально вигідно, варто порівняти вартість на майданчику e-Katalog.Комбінована варильна поверхня оснащена двома індукційними та двома газовими конфорками. Модель отримала роздільну панель керування. Для управління індукційними конфорками передбачена сенсорна панель. Газові пальники мають індивідуальні поворотні ручки. Є режим паузи, який дає змогу зупинити подачу тепла на конфорки, якщо потрібно відлучитися від плити, і відновити його після повернення. Функція газ-контроль автоматично припиняє подачу газу, якщо полум’я в газових конфорках випадково згасне. Спеціальний індикатор залишкового тепла вказує на гарячі зони, мінімізуючи ймовірність опіків.Стильна варильна поверхня обладнана чотирма зонами приготування і зручним сенсорним управлінням Direct Select. У розпорядженні користувача — функція PowerBoost, яка підвищує потужність нагріву конфорок до 50 %, що значно прискорює приготування страв. Модель обладнана індикаторами залишкового тепла, функцією автоматичного відключення та захистом від дітей. Ба більше, здатна показувати поточне енергоспоживання.Покриття робочої поверхні Luxor RI 622 RCH Navi — склокераміка, завдяки чому модель естетична на вигляд та легка в очищенні. Варильна поверхня представлена чотирма робочими зонами. Режим Bridge дає змогу об’єднати дві або більше розташованих поруч конфорок в один нагрівач. Передбачені індикатори залишкового тепла, які не згаснуть, доки конфорки не охолонуть після вимкнення живлення. Також є таймер, що спрощує контроль часу приготування.Варильна поверхня з функцією об’єднання робочих зон StepZone виконана в класичному чорному кольорі. Модель обладнана якісною склокерамічною поверхнею, стійкою до утворення подряпин і відколів. Функція PowerBoost дає змогу тимчасово (до 10 хвилин) збільшувати потужність будь-якої з чотирьох конфорок до 40 %. Передбачений і режим StayWarm, який підтримує температуру приготованих страв на оптимальному рівні (70 °C). Функція IQsimmer оптимізує потужність нагріву при повільному багатогодинному варінні, що особливо корисно під час приготування гуляшу або печені.

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