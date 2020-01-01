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Пара закоханих хотіла незаконно перетнути кордон, щоб відзначити День Валентина в Україні

Пара закоханих хотіла незаконно перетнути кордон, щоб відзначити День Валентина в Україні
Молоду пару, яка поза пунктом пропуском незаконно перетнула кордон з Польщі в Україну, затримали прикордонники відділу «Шегині».

Про це інформує Держприкордонслужба.

Стало відомо, що він - 20-річний харків'янин, працював за кордоном, де покохав 15-річну іноземку. Батьки дівчини були проти таких стосунків,

тому молодий чоловік знайшов специфічне рішення проблеми. Оскільки дівчина не мала документів, що дають право на перетинання кордону, молодик запропонував незаконно подолати кордон. Декілька днів пара ретельно планувала свій маршрут, чим привернула увагу прикордонників оперативних підрозділів, які і поінформували колег про можливе правопорушення.

Тепер іноземку передадуть польським правоохоронцям за угодою про реадмісію. А її повнолітнього супутника чекає відповідальність. Обставини правопорушення встановлюються.

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Теги: кордон, День Валентина
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