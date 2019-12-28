Луцьк – найменш романтичне місто в Україні. РЕЙТИНГ





Про це пише



У списку фраз, які розглядали, були «валентинки», «зізнання у коханні», «побачення», «квіти» та інші, пов'язані з днем святого Валентина. Частота подібних запитів перед святом усіх закоханих зростає в усій Україні. Однак, в деяких містах прагнення приємно провести час з «другою половинкою» росте більше, ніж в інших.



Результати обробки статистичних даних Google по Україні показали, що найромантичніші українці живуть в Сумах, Полтаві та Миколаєві. У цих містах зростання пошукових запитів, пов'язаних з днем усіх закоханих, був найбільший. Суми – це місто з багатою історією, де щорічно проводяться музичні фестивалі «Бах-фест», «Джаз-фест», «Органум», «Булат». Можливо, це і робить сумчан цінителями теплих відносин і романтики.



Київ зайняв 17 місце в рейтингу «романтиків». Серед 24 досліджених міст найменше цікавляться днем святого Валентина і всім, що з ним пов'язано, в Луцьку (24 місце), Одесі (23 місце) і Донецьку (22 місце).



Весь рейтинг виглядає наступним чином:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда аналітиків Picodi.com перевірила статистику «романтичних» пошукових запитів в інтернеті і склала рейтинг найромантичніших міст України. Луцьк – на останньому місці у цьому списку.Про це пише ІА "Конкурент". У списку фраз, які розглядали, були «валентинки», «зізнання у коханні», «побачення», «квіти» та інші, пов'язані з днем святого Валентина. Частота подібних запитів перед святом усіх закоханих зростає в усій Україні. Однак, в деяких містах прагнення приємно провести час з «другою половинкою» росте більше, ніж в інших.Результати обробки статистичних даних Google по Україні показали, що найромантичніші українці живуть в Сумах, Полтаві та Миколаєві. У цих містах зростання пошукових запитів, пов'язаних з днем усіх закоханих, був найбільший. Суми – це місто з багатою історією, де щорічно проводяться музичні фестивалі «Бах-фест», «Джаз-фест», «Органум», «Булат». Можливо, це і робить сумчан цінителями теплих відносин і романтики.Київ зайняв 17 місце в рейтингу «романтиків». Серед 24 досліджених міст найменше цікавляться днем святого Валентина і всім, що з ним пов'язано, в Луцьку (24 місце), Одесі (23 місце) і Донецьку (22 місце).Весь рейтинг виглядає наступним чином:

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