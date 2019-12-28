Луцьк – найменш романтичне місто в Україні. РЕЙТИНГ
Сьогодні, 15:14
Команда аналітиків Picodi.com перевірила статистику «романтичних» пошукових запитів в інтернеті і склала рейтинг найромантичніших міст України. Луцьк – на останньому місці у цьому списку.
Про це пише ІА "Конкурент".
У списку фраз, які розглядали, були «валентинки», «зізнання у коханні», «побачення», «квіти» та інші, пов'язані з днем святого Валентина. Частота подібних запитів перед святом усіх закоханих зростає в усій Україні. Однак, в деяких містах прагнення приємно провести час з «другою половинкою» росте більше, ніж в інших.
Результати обробки статистичних даних Google по Україні показали, що найромантичніші українці живуть в Сумах, Полтаві та Миколаєві. У цих містах зростання пошукових запитів, пов'язаних з днем усіх закоханих, був найбільший. Суми – це місто з багатою історією, де щорічно проводяться музичні фестивалі «Бах-фест», «Джаз-фест», «Органум», «Булат». Можливо, це і робить сумчан цінителями теплих відносин і романтики.
Київ зайняв 17 місце в рейтингу «романтиків». Серед 24 досліджених міст найменше цікавляться днем святого Валентина і всім, що з ним пов'язано, в Луцьку (24 місце), Одесі (23 місце) і Донецьку (22 місце).
Весь рейтинг виглядає наступним чином:
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Про це пише ІА "Конкурент".
У списку фраз, які розглядали, були «валентинки», «зізнання у коханні», «побачення», «квіти» та інші, пов'язані з днем святого Валентина. Частота подібних запитів перед святом усіх закоханих зростає в усій Україні. Однак, в деяких містах прагнення приємно провести час з «другою половинкою» росте більше, ніж в інших.
Результати обробки статистичних даних Google по Україні показали, що найромантичніші українці живуть в Сумах, Полтаві та Миколаєві. У цих містах зростання пошукових запитів, пов'язаних з днем усіх закоханих, був найбільший. Суми – це місто з багатою історією, де щорічно проводяться музичні фестивалі «Бах-фест», «Джаз-фест», «Органум», «Булат». Можливо, це і робить сумчан цінителями теплих відносин і романтики.
Київ зайняв 17 місце в рейтингу «романтиків». Серед 24 досліджених міст найменше цікавляться днем святого Валентина і всім, що з ним пов'язано, в Луцьку (24 місце), Одесі (23 місце) і Донецьку (22 місце).
Весь рейтинг виглядає наступним чином:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Якась херня. Якщо собака не має роботи, то лиже яйця - є таке грубовате прислівя в українців. Так і "Конкурент". Луцьк тут виглядає, як найбільш прогресивне місто з передовим загоном молоді, тому що це так зване свято просто виссане з пальця. Не існує такого свята. Це - видумка торгашів, які хочуть продати дурням найбільше всяких бездєлушок.
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