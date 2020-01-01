«Волинь» не змогла перемогти друголіговий «Верес». ВІДЕО
Сьогодні, 05:25
Луцька "Волинь" зіграла черговий матч тренувального збору. Крайнім суперником "хрестоносців" був прициповий суперник - рівненський "Верес".
У звітному поєдинку Андрій Тлумак мав змогу подивитися у дії на молодь «Волині», а також на потенційних новачків команди – саме вони фактично сформували склад «хрестоносців» на гру, - йдеться на сайті футбольного клубу з Луцька.
В дебюті гри більшою активністю відзначилися гості, які провели декілька хороших атак, а на 18-й хвилині відкрили рахунок зусиллями Юрія Соломки.
Утім, до перерви волинянам вдалося вирівняти гру та відігратися. Вирішальну роль у взятті воріт відіграли фланги нашої команди – Артур Рябов справа виконав чудову діагональ на протилежний край, а Олександр Мартинюк гарним ударом в дотик відправив його прямісінько у дальній кут воріт «Вереса» – 1:1.
У другому таймі тренерський штаб «Волині» провів часткову ротацію складу, а команда намагалася активно діяти біля воріт суперників.
Свої гольові нагоди були й у рівненських опонентів, однак до фінального свистка голів учасники поєдинку так і не забивали. У підсумку – бойова нічия, а «Волинь» уже вирушила до столиці.
Саме під Києвом, у Щасливому, наша команда завтра, 13 лютого, зіграє спаринг проти чемпіонів України з донецького «Шахтаря».
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У звітному поєдинку Андрій Тлумак мав змогу подивитися у дії на молодь «Волині», а також на потенційних новачків команди – саме вони фактично сформували склад «хрестоносців» на гру, - йдеться на сайті футбольного клубу з Луцька.
В дебюті гри більшою активністю відзначилися гості, які провели декілька хороших атак, а на 18-й хвилині відкрили рахунок зусиллями Юрія Соломки.
Утім, до перерви волинянам вдалося вирівняти гру та відігратися. Вирішальну роль у взятті воріт відіграли фланги нашої команди – Артур Рябов справа виконав чудову діагональ на протилежний край, а Олександр Мартинюк гарним ударом в дотик відправив його прямісінько у дальній кут воріт «Вереса» – 1:1.
У другому таймі тренерський штаб «Волині» провів часткову ротацію складу, а команда намагалася активно діяти біля воріт суперників.
Свої гольові нагоди були й у рівненських опонентів, однак до фінального свистка голів учасники поєдинку так і не забивали. У підсумку – бойова нічия, а «Волинь» уже вирушила до столиці.
Саме під Києвом, у Щасливому, наша команда завтра, 13 лютого, зіграє спаринг проти чемпіонів України з донецького «Шахтаря».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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