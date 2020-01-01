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У Луцьку патрульні перевіряють, як водії пропускають авто зі спецсигналами. ВІДЕО

У Луцьку патрульні перевіряють, як водії пропускають авто зі спецсигналами. ВІДЕО
У Луцьку сьогодні, 13 лютого, стартували профілактичні заходи “Увага! Спецсигнали!”. Так, впродовж двох тижнів, а за потреби й більше, триватимуть відпрацювання патрульної поліції, швидкої допомоги та ДСНС.

Про це сьогодні під час пресбрифінгу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, - інформує пресслужба патрульної поліція Волинської області.

“Такі заходи ми проводимо для того, щоб нагадати водіям про важливість давати дорогу спецтранспорту й актуальність цієї проблеми. Адже існують непоодинокі випадки, коли водії ігнорують маячки і звукові сирени та свідомо не пропускають оперативні автомобілі. Але не треба забувати, що спецтранспорт спішить на виклик, бо хтось потребує негайної допомоги, а втрачений час може коштувати комусь життя”, — наголосив Олексій Білошицький.

Нерідко ситуації, коли водії не надають перевагу спецтранспорту, який спішить на виклик, завершуються ДТП. На жаль, навіть з фатальними наслідками.

Сьогодні, 13 лютого, спільні екіпажі патрульної поліції та швидкої вже виїхали на перші відпрацювання.

Патрульні перевіряють, як водії пропускають авто зі спецсигналами. На жаль, не всі дотримуються важливого правила. Патрульні виписали 2 постанови на водіїв, які не надавали дорогу та не забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Водіям нагадують, що за цей вид правопорушення передбачена адміністративна відповідальність – штраф у сумі 510 гривень (ч.3, ст.122 КУпАП).


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Теги: спецтранспорт, Луцьк, патрульні
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