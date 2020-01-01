На Волині горе-шахраї «спалились», зателефонувавши до справжнього поліцейського

Телефонним шахраям не вдалося видурити у поліцейського гроші за схемою «Ваш родич у поліції».Так, удень 12 лютого кримінальна удача відвернулася від 30-річного та 28-річного молодиків. Хоч спочатку все ніби складалося якнайкраще, - інформує пресслужба прокуратури області.Зателефонувавши до лучанина, один із них назвався його знайомим та повідомив, що втрапив у неприємну ситуацію – вчинив ДТП, наїхав на пішохода – і тепер потребує грошей, аби залагодити ситуацію з правоохоронцями та потерпілим.Інший, узявши слухавку, назвався слідчим поліції, чим неабияк повеселив співрозмовника – справжнього працівника поліції.Шахрай запевнив, що усі проблеми справді можна вирішити за 200 тисяч гривень. А от якщо цих грошей не надати – винуватцю ДТП загрожує в’язниця та позбавлення права керування транспортними засобами.Співрозмовник ошуканців «сторгувався» з ними, пообіцявши надати 1850 доларів США «завдатку», та призначив їм зустріч, на яку приїхав, звісно, не сам, а з готовими до затримання злочинців колегами.Горе-шахраїв затримали на місці злочину під час передачі коштів. Обом їм повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів.Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Правоохоронці також перевіряють, чи не причетні молодики до вчинення інших, в тому числі аналогічних, злочинів.