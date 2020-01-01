На Волині горе-шахраї «спалились», зателефонувавши до справжнього поліцейського
Сьогодні, 11:01
Телефонним шахраям не вдалося видурити у поліцейського гроші за схемою «Ваш родич у поліції».
Так, удень 12 лютого кримінальна удача відвернулася від 30-річного та 28-річного молодиків. Хоч спочатку все ніби складалося якнайкраще, - інформує пресслужба прокуратури області.
Зателефонувавши до лучанина, один із них назвався його знайомим та повідомив, що втрапив у неприємну ситуацію – вчинив ДТП, наїхав на пішохода – і тепер потребує грошей, аби залагодити ситуацію з правоохоронцями та потерпілим.
Інший, узявши слухавку, назвався слідчим поліції, чим неабияк повеселив співрозмовника – справжнього працівника поліції.
Шахрай запевнив, що усі проблеми справді можна вирішити за 200 тисяч гривень. А от якщо цих грошей не надати – винуватцю ДТП загрожує в’язниця та позбавлення права керування транспортними засобами.
Співрозмовник ошуканців «сторгувався» з ними, пообіцявши надати 1850 доларів США «завдатку», та призначив їм зустріч, на яку приїхав, звісно, не сам, а з готовими до затримання злочинців колегами.
Горе-шахраїв затримали на місці злочину під час передачі коштів. Обом їм повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів.
Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Правоохоронці також перевіряють, чи не причетні молодики до вчинення інших, в тому числі аналогічних, злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, удень 12 лютого кримінальна удача відвернулася від 30-річного та 28-річного молодиків. Хоч спочатку все ніби складалося якнайкраще, - інформує пресслужба прокуратури області.
Зателефонувавши до лучанина, один із них назвався його знайомим та повідомив, що втрапив у неприємну ситуацію – вчинив ДТП, наїхав на пішохода – і тепер потребує грошей, аби залагодити ситуацію з правоохоронцями та потерпілим.
Інший, узявши слухавку, назвався слідчим поліції, чим неабияк повеселив співрозмовника – справжнього працівника поліції.
Шахрай запевнив, що усі проблеми справді можна вирішити за 200 тисяч гривень. А от якщо цих грошей не надати – винуватцю ДТП загрожує в’язниця та позбавлення права керування транспортними засобами.
Співрозмовник ошуканців «сторгувався» з ними, пообіцявши надати 1850 доларів США «завдатку», та призначив їм зустріч, на яку приїхав, звісно, не сам, а з готовими до затримання злочинців колегами.
Горе-шахраїв затримали на місці злочину під час передачі коштів. Обом їм повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів.
Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Правоохоронці також перевіряють, чи не причетні молодики до вчинення інших, в тому числі аналогічних, злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
респект слідаку
Останні новини
У Луцькому районі автівка збила жінку та врізалася в дерево: потерпіла – у реанімації
Сьогодні, 11:28
У Луцьку пілоти намалювали у небі фігуру у формі серця. ФОТО
Сьогодні, 11:22
На Волині горе-шахраї «спалились», зателефонувавши до справжнього поліцейського
Сьогодні, 11:01
Романтика, мистецтво і розваги: чим себе зайняти на вихідних у Луцьку 14 – 16 лютого
Сьогодні, 11:00
Медіа