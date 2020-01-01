На «Ягодині» в пасажира автобуса знайшли кастет

У Любомльському районі правоохоронці виявили в чоловіка кастет.Учора, 13 лютого, на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» під час проходження митного контролю прикордонники в одного із пасажирів автобуса виявили кастет, - пише ГУНП у Волинській областіНа місце події прибули співробітники Любомльського відділу поліції та вилучили в 34-річного жителя однієї із областей кастет, котрий правопорушник зберігав у рюкзаку. Вилучене направили на дослідження.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.Поліція Волині нагадує, що особа, котра вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.