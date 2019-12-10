вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку

У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку
У Рожищі в останню дорогу провели учительку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Крижівка Лілію Дунай.

Рідні, близькі, друзі, колеги та учні школи прощалися з жінкою у неділю, 16 лютого, пише "Район.Рожище".

Нагадаємо, Лілія Дунай померла після тривалої хвороби. За упокій її душі помолилися у Свято-Михайлівському храмі міста Рожище. Поховали жінку на місцевому кладовищі.

У неї залишилось двоє малолітніх дітей.

У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку
У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку
У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку
У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку
У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку
У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку
У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Лілія Дунай, Рожище, смерть, онкохвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місто на Волині залишилося без опалення
Сьогодні, 15:46
У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку
Сьогодні, 15:31
На Львівщині потонув автомобіль із 4 хлопцями, усі загинули. ФОТО
Сьогодні, 14:52
У центрі Луцька буде нова велика парковка
Сьогодні, 14:01
Вечірка у «Брамі»: як «запалювали» гості під бачату. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
У Рожищі – смертельна аварія. ФОТО У Рожищі – смертельна аварія. ФОТО
05 лютий, 10:37
У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами
10 грудень, 2019, 12:59
У Рожищі посеред вулиці раптово помер 61-річний чоловік У Рожищі посеред вулиці раптово помер 61-річний чоловік
18 липень, 2019, 15:01
Помер знаний лікар з Волині Помер знаний лікар з Волині
19 травень, 2019, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Місто на Волині залишилося без опалення
Сьогодні, 15:46
 0
У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку
Сьогодні, 15:31
 0
На Львівщині потонув автомобіль із 4 хлопцями, усі загинули. ФОТО
Сьогодні, 14:52
 0
У центрі Луцька буде нова велика парковка
Сьогодні, 14:01
 0
Вечірка у «Брамі»: як «запалювали» гості під бачату. ФОТО*
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8