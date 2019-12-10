У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку

Лілію Дунай.



Рідні, близькі, друзі, колеги та учні школи прощалися з жінкою у неділю, 16 лютого, пише "



Нагадаємо, Лілія Дунай померла після тривалої хвороби. За упокій її душі помолилися у Свято-Михайлівському храмі міста Рожище. Поховали жінку на місцевому кладовищі.



У неї залишилось двоє малолітніх дітей.





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