У Рожищі учні провели в останню дорогу померлу від онкохвороби вчительку
Сьогодні, 15:31
У Рожищі в останню дорогу провели учительку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Крижівка Лілію Дунай.
Рідні, близькі, друзі, колеги та учні школи прощалися з жінкою у неділю, 16 лютого, пише "Район.Рожище".
Нагадаємо, Лілія Дунай померла після тривалої хвороби. За упокій її душі помолилися у Свято-Михайлівському храмі міста Рожище. Поховали жінку на місцевому кладовищі.
У неї залишилось двоє малолітніх дітей.
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Рідні, близькі, друзі, колеги та учні школи прощалися з жінкою у неділю, 16 лютого, пише "Район.Рожище".
Нагадаємо, Лілія Дунай померла після тривалої хвороби. За упокій її душі помолилися у Свято-Михайлівському храмі міста Рожище. Поховали жінку на місцевому кладовищі.
У неї залишилось двоє малолітніх дітей.
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