На Волині автомобіль збив п’яного пішохода

В селі Заріччя Володимир-Волинського району автомобіль Audi 100 збив 49-річного чоловіка.ДТП сталася по 21 годині, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом авто перебував 28-річний житель цього ж району. Водій збив 49-річного жителя Володимира-Волинського, котрий в стані алкогольного сп’яніння перетинав проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП перехожий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували центральну району лікарню.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.