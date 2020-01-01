У луцькій лікарні перебуває 2-річна дівчинка, яку посеред вулиці залишила горе-матір
Сьогодні, 16:59
У Луцькій центральній районній лікарні перебуває 2-річна Даринка, яку декілька тижнів посеред вулиці у Рожищі залишила матір.
У палаті дівчинки завжди гамірно, увесь день до дитини приходять небайдужі лучани, які приносять їй іграшки, одяг, їжу та інші необхідні речі. Попросила про допомогу для цієї знедоленої дитини у Facebook лучанка Марія Сахнюк, - пише "Вісник".
Сама жінка каже, не могла залишитись байдужою, адже має чотирьох діточок.
Декілька тижнів тому дівчинку знайшли покинутою на холоді на одній із вулиць у Рожищі. Тоді життя дитини рятували у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. Коли її стан покращився, 11 лютого дитину - з діагнозом переохолодження та ацетонемічний синдром, направили у Луцьку центральну районну лікарню, що у Липинах. За цей час мати ні разу не відвідала свою кровинку.
Як розповіла медсестра, Даринка уже двічі лікувалася у них. Одного разу лежала із бабусею, а згодом – із мамою. Каже, у жінки є ще маленькі діти, а сама вона зловживає алкоголем. У лікарню до горе-матері уже навідувалася опікунська рада. Тоді вона клялась, що буде дивитися за дитиною.
Такі випадки, розповідає медсестра, коли мати забуває про свої обов’язки через алкоголь, непоодинокі. Проходить декілька тижнів і вкотре до лікарні потрапляють малята, залишені напризволяще, згодом їх відправляють у дитячий будинок. Каже, що така ж участь чекає і Даринку, якщо невдовзі не прийде горе-мати, яку ще не позбавили батьківських прав.
Жінки, які прийшли відвідати дівчинку, кажуть, що вона дуже розумна. Даринка і справді жвава, охоче розмовляє, грається іграшками та з іншими дітьми. Розповідає малеча навіть про свою маму, на запитання: «Де вона?» Дівчинка відповідає: «Гуляє».
Медсестри кажуть, увесь день до Даринки приходять небайдужі лучани та просять поки що нічого більше не приносити, адже у дівчинки зараз усього вистачає, єдине чого їй справді бракує – це материнської любові та уваги.
Нагадаємо, 22 січня близько 22-ї години вечора, патрульні отримали повідомлення, що небайдужі громадяни знайшли на вулиці дитину без дорослих. Подія трапилась на вулиці Електроапаратній, у Луцьку. Виявилось, що батьки-п’яниці залишили маленьку дівчинку Настю у візочку посеред вулиці на пів дня. Дитина провела на вулиці 15 годин, доки небайдужі сусіди не забрали її до себе додому, де нагодували та відігріли. У пляшечці для дитячого харчування горе-батьки залишили самогон, розповідають сусіди.
Батьки дівчинки живуть у гуртожитку на вулиці Рівненській. Сусідки Ірина та Наталія показали кімнату, в якій росте дитина. «Дивіться, як тут маленька дитинка, рік і вісім місяців, жила. Тут взагалі не опалюється. Готують «мівіну», запарюють малій. А так я або Наташа щось приносить», – розповіла сусідка Ірина. На запитання, чому не звертались в соцслужби, сусідка Наталія відповідає: «Ніколи в житті! Я теж мама, я не дам дитині пропасти!» Наталія – хрещена мати дівчинки, каже, що провідує її у лікарні.
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У палаті дівчинки завжди гамірно, увесь день до дитини приходять небайдужі лучани, які приносять їй іграшки, одяг, їжу та інші необхідні речі. Попросила про допомогу для цієї знедоленої дитини у Facebook лучанка Марія Сахнюк, - пише "Вісник".
Сама жінка каже, не могла залишитись байдужою, адже має чотирьох діточок.
Декілька тижнів тому дівчинку знайшли покинутою на холоді на одній із вулиць у Рожищі. Тоді життя дитини рятували у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. Коли її стан покращився, 11 лютого дитину - з діагнозом переохолодження та ацетонемічний синдром, направили у Луцьку центральну районну лікарню, що у Липинах. За цей час мати ні разу не відвідала свою кровинку.
Як розповіла медсестра, Даринка уже двічі лікувалася у них. Одного разу лежала із бабусею, а згодом – із мамою. Каже, у жінки є ще маленькі діти, а сама вона зловживає алкоголем. У лікарню до горе-матері уже навідувалася опікунська рада. Тоді вона клялась, що буде дивитися за дитиною.
Такі випадки, розповідає медсестра, коли мати забуває про свої обов’язки через алкоголь, непоодинокі. Проходить декілька тижнів і вкотре до лікарні потрапляють малята, залишені напризволяще, згодом їх відправляють у дитячий будинок. Каже, що така ж участь чекає і Даринку, якщо невдовзі не прийде горе-мати, яку ще не позбавили батьківських прав.
Жінки, які прийшли відвідати дівчинку, кажуть, що вона дуже розумна. Даринка і справді жвава, охоче розмовляє, грається іграшками та з іншими дітьми. Розповідає малеча навіть про свою маму, на запитання: «Де вона?» Дівчинка відповідає: «Гуляє».
Медсестри кажуть, увесь день до Даринки приходять небайдужі лучани та просять поки що нічого більше не приносити, адже у дівчинки зараз усього вистачає, єдине чого їй справді бракує – це материнської любові та уваги.
Нагадаємо, 22 січня близько 22-ї години вечора, патрульні отримали повідомлення, що небайдужі громадяни знайшли на вулиці дитину без дорослих. Подія трапилась на вулиці Електроапаратній, у Луцьку. Виявилось, що батьки-п’яниці залишили маленьку дівчинку Настю у візочку посеред вулиці на пів дня. Дитина провела на вулиці 15 годин, доки небайдужі сусіди не забрали її до себе додому, де нагодували та відігріли. У пляшечці для дитячого харчування горе-батьки залишили самогон, розповідають сусіди.
Батьки дівчинки живуть у гуртожитку на вулиці Рівненській. Сусідки Ірина та Наталія показали кімнату, в якій росте дитина. «Дивіться, як тут маленька дитинка, рік і вісім місяців, жила. Тут взагалі не опалюється. Готують «мівіну», запарюють малій. А так я або Наташа щось приносить», – розповіла сусідка Ірина. На запитання, чому не звертались в соцслужби, сусідка Наталія відповідає: «Ніколи в житті! Я теж мама, я не дам дитині пропасти!» Наталія – хрещена мати дівчинки, каже, що провідує її у лікарні.
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