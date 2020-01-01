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Судитимуть іноземця, якого затримали на «Ягодині» при спробі перевезти старовинні монети у Польщу

Судитимуть іноземця, якого затримали на «Ягодині» при спробі перевезти старовинні монети у Польщу
На Волині судитимуть 37-річного громадянина Литовської Республіки, який намагався переправити у Польщу старовинні монети.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

У вересні 2019 року чоловік намагався через пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці ДФС незаконно провезти у Республіку Польща вісім монет, які становлять культурну цінність, серед яких "тетрарахма Філіпа ІІ" (359-336 р. до н.е.) та "денарій Марка Аврелія Олександра Севера" (222-235 р.).

Втілити задум до кінця іноземцю не вдалося, адже монети були виявлені й вилучені митниками. Після проведення експертиз вони передані на відповідальне зберігання до Волинського краєзнавчого музею.

Чоловіка обвинувачують у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей і невдовзі він постане перед судом.

Зауважують, що за вчинення контрабанди санкцією ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

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Теги: суд, іноземець, Ягодин, контрабанда
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