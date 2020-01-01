Повідомили, чи адаптований луцький транспорт для людей на візках
Сьогодні, 14:50
Стало відомо, чи адаптований луцький міський транспорт для людей на візках.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Андрій Білан.
У відповіді, яка надійшла комісії міської ради від начальника управління транспорту та зв’язку Луцькради Володимира Степанова йдеться про те, що лише на одному №6 маршруті відсутні адаптовані для людей на візочках автобуси. На всіх інших маршрутах міста наявні автобуси для перевезення цієї категорії населення.
Також, як зазначає Степанов, при проведенні конкурсів на перевезення пасажирів у Луцьку обов’язковими умовами є наявність на об’єкті конкурсу автобуса переобладнаного для перевезення людей на візках.
Щодня на 13-ти маршрутах КП «Луцьке підприємство електротранспорту» здійснюють перевезення 42 тролейбуси, із них 9 – з низькою посадкою.
Постійна депутатська комісія з комунального майна та приватизації Луцької міської ради вивчає питання щодо запровадження «Соціального таксі» в обласному центрі.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Андрій Білан.
У відповіді, яка надійшла комісії міської ради від начальника управління транспорту та зв’язку Луцькради Володимира Степанова йдеться про те, що лише на одному №6 маршруті відсутні адаптовані для людей на візочках автобуси. На всіх інших маршрутах міста наявні автобуси для перевезення цієї категорії населення.
Також, як зазначає Степанов, при проведенні конкурсів на перевезення пасажирів у Луцьку обов’язковими умовами є наявність на об’єкті конкурсу автобуса переобладнаного для перевезення людей на візках.
Щодня на 13-ти маршрутах КП «Луцьке підприємство електротранспорту» здійснюють перевезення 42 тролейбуси, із них 9 – з низькою посадкою.
Постійна депутатська комісія з комунального майна та приватизації Луцької міської ради вивчає питання щодо запровадження «Соціального таксі» в обласному центрі.
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