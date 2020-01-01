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Повідомили, чи адаптований луцький транспорт для людей на візках

Повідомили, чи адаптований луцький транспорт для людей на візках
Стало відомо, чи адаптований луцький міський транспорт для людей на візках.

Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Луцькради Андрій Білан.

У відповіді, яка надійшла комісії міської ради від начальника управління транспорту та зв’язку Луцькради Володимира Степанова йдеться про те, що лише на одному №6 маршруті відсутні адаптовані для людей на візочках автобуси. На всіх інших маршрутах міста наявні автобуси для перевезення цієї категорії населення.

Також, як зазначає Степанов, при проведенні конкурсів на перевезення пасажирів у Луцьку обов’язковими умовами є наявність на об’єкті конкурсу автобуса переобладнаного для перевезення людей на візках.

Щодня на 13-ти маршрутах КП «Луцьке підприємство електротранспорту» здійснюють перевезення 42 тролейбуси, із них 9 – з низькою посадкою.

Постійна депутатська комісія з комунального майна та приватизації Луцької міської ради вивчає питання щодо запровадження «Соціального таксі» в обласному центрі.

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Теги: транспорт, Луцьк, люди на візках
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