Повідомили, чи адаптований луцький транспорт для людей на візках

Стало відомо, чи адаптований луцький міський транспорт для людей на візках.Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат ЛуцькрадиУ відповіді, яка надійшла комісії міської ради від начальника управління транспорту та зв’язку Луцькрадийдеться про те, що лише на одному №6 маршруті відсутні адаптовані для людей на візочках автобуси. На всіх інших маршрутах міста наявні автобуси для перевезення цієї категорії населення.Також, як зазначає Степанов, при проведенні конкурсів на перевезення пасажирів у Луцьку обов’язковими умовами є наявність на об’єкті конкурсу автобуса переобладнаного для перевезення людей на візках.Щодня на 13-ти маршрутах КП «Луцьке підприємство електротранспорту» здійснюють перевезення 42 тролейбуси, із них 9 – з низькою посадкою.Постійна депутатська комісія з комунального майна та приватизації Луцької міської ради вивчає питання щодо запровадження «Соціального таксі» в обласному центрі.