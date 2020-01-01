У Луцьку перевірять якість бутильованої води





Про це 20 лютого заявив співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер. Так, про експертизу води в хіміко-біологічній лабораторії домовилися із директором КП «Луцькводоканал» Віктором Гуменюком, - пише



Цю ініціативу під час круглого столу «Нові договори та платіжки за воду. Покращення чи ускладнення?» підтримали усі представники. Захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.



«Ми вирішили провести хімічне дослідження, визначити якість води і зробити рейтинг бутильованої води, яку замовляють лучани додому. Є багато скарг, люди кажуть, що возять воду будь-хто. Ми хочемо взяти 19 постачальників води у місті, провести з вашою підтримкою ці дослідження. Хочемо, щоб це було фахово, і щоб ніхто не міг спростувати цю інформацію», – озвучив пропозицію співзасновник Руху Тарас Шкітер.



Директор КП «Луцькводоканал» погодився долучитися до дослідження.



«Звісно, ми готові приєднатися. У місті є небагато компаній, які взагалі мають право продавати бутильовану воду. Більшість продається сьогодні під брендами, а реально вода береться з системи централізованого водопостачання/водовідведення і просто дофільтровується», – зауважив Віктор Гуменюк.



Також уточнив, що в деяких випадках, у будинку ставиться очисна станція, де й відбувається процес очищення води.



«Це не великі затрати, щоб почати процес бутилювання води обсягом півтори тисячі бутлів у добу. Що стосується доочищеної води з автоматів – це аналогічна система доочищення. Вода береться з централізованого безпосередньо водогону. Автомати встановлюють у суб’єктах господарювання (тобто вони приховані), бо на такі речі, як продавання води, мають бути документи – де вони цю воду беруть. З юридичної точки зору їх можуть закрити в один момент», – розповів директор «Луцькводоканалу».



Окрім цього він зауважив, що на підприємстві протягом року роблять 24 тисячі різного роду проб води.



«Є ряд показників, є державні санітарні норми і правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Ми як централізоване водопостачання повинні відповідати саме цим нормам і дотримуватися їх», – підсумував Віктор Гуменюк.



У Громадянському Русі «СВІДОМІ» пообіцяли відкрито проводити дослідження та опублікувати отриману інформацію у повному обсязі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в лабораторних умовах перевірять якість бутильованої води, яку замовляють містяни, та складуть відповідний рейтинг.Про це 20 лютого заявив співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ». Так, про експертизу води в хіміко-біологічній лабораторії домовилися із директором КП «Луцькводоканал», - пише Конкурент Цю ініціативу під час круглого столу «Нові договори та платіжки за воду. Покращення чи ускладнення?» підтримали усі представники. Захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є«Ми вирішили провести хімічне дослідження, визначити якість води і зробити рейтинг бутильованої води, яку замовляють лучани додому. Є багато скарг, люди кажуть, що возять воду будь-хто. Ми хочемо взяти 19 постачальників води у місті, провести з вашою підтримкою ці дослідження. Хочемо, щоб це було фахово, і щоб ніхто не міг спростувати цю інформацію», – озвучив пропозицію співзасновник Руху Тарас Шкітер.Директор КП «Луцькводоканал» погодився долучитися до дослідження.«Звісно, ми готові приєднатися. У місті є небагато компаній, які взагалі мають право продавати бутильовану воду. Більшість продається сьогодні під брендами, а реально вода береться з системи централізованого водопостачання/водовідведення і просто дофільтровується», – зауважив Віктор Гуменюк.Також уточнив, що в деяких випадках, у будинку ставиться очисна станція, де й відбувається процес очищення води.«Це не великі затрати, щоб почати процес бутилювання води обсягом півтори тисячі бутлів у добу. Що стосується доочищеної води з автоматів – це аналогічна система доочищення. Вода береться з централізованого безпосередньо водогону. Автомати встановлюють у суб’єктах господарювання (тобто вони приховані), бо на такі речі, як продавання води, мають бути документи – де вони цю воду беруть. З юридичної точки зору їх можуть закрити в один момент», – розповів директор «Луцькводоканалу».Окрім цього він зауважив, що на підприємстві протягом року роблять 24 тисячі різного роду проб води.«Є ряд показників, є державні санітарні норми і правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Ми як централізоване водопостачання повинні відповідати саме цим нормам і дотримуватися їх», – підсумував Віктор Гуменюк.У Громадянському Русі «СВІДОМІ» пообіцяли відкрито проводити дослідження та опублікувати отриману інформацію у повному обсязі.

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