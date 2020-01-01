У Луцьку перевірять якість бутильованої води
Сьогодні, 13:40
У Луцьку в лабораторних умовах перевірять якість бутильованої води, яку замовляють містяни, та складуть відповідний рейтинг.
Про це 20 лютого заявив співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер. Так, про експертизу води в хіміко-біологічній лабораторії домовилися із директором КП «Луцькводоканал» Віктором Гуменюком, - пише Конкурент.
Цю ініціативу під час круглого столу «Нові договори та платіжки за воду. Покращення чи ускладнення?» підтримали усі представники. Захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.
«Ми вирішили провести хімічне дослідження, визначити якість води і зробити рейтинг бутильованої води, яку замовляють лучани додому. Є багато скарг, люди кажуть, що возять воду будь-хто. Ми хочемо взяти 19 постачальників води у місті, провести з вашою підтримкою ці дослідження. Хочемо, щоб це було фахово, і щоб ніхто не міг спростувати цю інформацію», – озвучив пропозицію співзасновник Руху Тарас Шкітер.
Директор КП «Луцькводоканал» погодився долучитися до дослідження.
«Звісно, ми готові приєднатися. У місті є небагато компаній, які взагалі мають право продавати бутильовану воду. Більшість продається сьогодні під брендами, а реально вода береться з системи централізованого водопостачання/водовідведення і просто дофільтровується», – зауважив Віктор Гуменюк.
Також уточнив, що в деяких випадках, у будинку ставиться очисна станція, де й відбувається процес очищення води.
«Це не великі затрати, щоб почати процес бутилювання води обсягом півтори тисячі бутлів у добу. Що стосується доочищеної води з автоматів – це аналогічна система доочищення. Вода береться з централізованого безпосередньо водогону. Автомати встановлюють у суб’єктах господарювання (тобто вони приховані), бо на такі речі, як продавання води, мають бути документи – де вони цю воду беруть. З юридичної точки зору їх можуть закрити в один момент», – розповів директор «Луцькводоканалу».
Окрім цього він зауважив, що на підприємстві протягом року роблять 24 тисячі різного роду проб води.
«Є ряд показників, є державні санітарні норми і правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Ми як централізоване водопостачання повинні відповідати саме цим нормам і дотримуватися їх», – підсумував Віктор Гуменюк.
У Громадянському Русі «СВІДОМІ» пообіцяли відкрито проводити дослідження та опублікувати отриману інформацію у повному обсязі.
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Про це 20 лютого заявив співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер. Так, про експертизу води в хіміко-біологічній лабораторії домовилися із директором КП «Луцькводоканал» Віктором Гуменюком, - пише Конкурент.
Цю ініціативу під час круглого столу «Нові договори та платіжки за воду. Покращення чи ускладнення?» підтримали усі представники. Захід організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.
«Ми вирішили провести хімічне дослідження, визначити якість води і зробити рейтинг бутильованої води, яку замовляють лучани додому. Є багато скарг, люди кажуть, що возять воду будь-хто. Ми хочемо взяти 19 постачальників води у місті, провести з вашою підтримкою ці дослідження. Хочемо, щоб це було фахово, і щоб ніхто не міг спростувати цю інформацію», – озвучив пропозицію співзасновник Руху Тарас Шкітер.
Директор КП «Луцькводоканал» погодився долучитися до дослідження.
«Звісно, ми готові приєднатися. У місті є небагато компаній, які взагалі мають право продавати бутильовану воду. Більшість продається сьогодні під брендами, а реально вода береться з системи централізованого водопостачання/водовідведення і просто дофільтровується», – зауважив Віктор Гуменюк.
Також уточнив, що в деяких випадках, у будинку ставиться очисна станція, де й відбувається процес очищення води.
«Це не великі затрати, щоб почати процес бутилювання води обсягом півтори тисячі бутлів у добу. Що стосується доочищеної води з автоматів – це аналогічна система доочищення. Вода береться з централізованого безпосередньо водогону. Автомати встановлюють у суб’єктах господарювання (тобто вони приховані), бо на такі речі, як продавання води, мають бути документи – де вони цю воду беруть. З юридичної точки зору їх можуть закрити в один момент», – розповів директор «Луцькводоканалу».
Окрім цього він зауважив, що на підприємстві протягом року роблять 24 тисячі різного роду проб води.
«Є ряд показників, є державні санітарні норми і правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Ми як централізоване водопостачання повинні відповідати саме цим нормам і дотримуватися їх», – підсумував Віктор Гуменюк.
У Громадянському Русі «СВІДОМІ» пообіцяли відкрито проводити дослідження та опублікувати отриману інформацію у повному обсязі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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