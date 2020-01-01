У «ПортCity» – фінальний розпродаж зимового одягу та взуття*





Про це повідомляють в адміністрації закладу.



Крім того, діють акційні пропозиції на білизну, колготи та джинси.



«Це хороша нагода придбати теплі речі з величезною знижкою. Шукайте улюблений магазин у таблиці знижок та зробіть свій шопінг приємним та вигідним. Купуйте вигідно – купуйте у «ПортCity!», - йдеться у повідомленні.



Адреса: ТРЦ «ПортCity» працює щодня з 10:00 до 22:00.







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