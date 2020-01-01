У «ПортCity» – фінальний розпродаж зимового одягу та взуття*
Сьогодні, 18:53
У магазинах торгово-розважального центру «ПортCity» до кінця лютого триває фінальний розпродаж зимового та демісезонного одягу та взуття.
Про це повідомляють в адміністрації закладу.
Крім того, діють акційні пропозиції на білизну, колготи та джинси.
«Це хороша нагода придбати теплі речі з величезною знижкою. Шукайте улюблений магазин у таблиці знижок та зробіть свій шопінг приємним та вигідним. Купуйте вигідно – купуйте у «ПортCity!», - йдеться у повідомленні.
Адреса: ТРЦ «ПортCity» працює щодня з 10:00 до 22:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють в адміністрації закладу.
Крім того, діють акційні пропозиції на білизну, колготи та джинси.
«Це хороша нагода придбати теплі речі з величезною знижкою. Шукайте улюблений магазин у таблиці знижок та зробіть свій шопінг приємним та вигідним. Купуйте вигідно – купуйте у «ПортCity!», - йдеться у повідомленні.
Адреса: ТРЦ «ПортCity» працює щодня з 10:00 до 22:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «ПортCity» – фінальний розпродаж зимового одягу та взуття*
Сьогодні, 18:53
На Волині пенсіонерка з інвалідністю побила валютницю
Сьогодні, 18:41
У Старому місті просять відремонтувати вулицю, де немає асфальту
Сьогодні, 18:19
Медіа