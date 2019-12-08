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На Волині 21-річний хлопець виніс із чужої дачі центнер картоплі

На Волині 21-річний хлопець виніс із чужої дачі центнер картоплі
Зловмисник викрав із дачного будинку 56-річної волинянки понад 100 кілограмів картоплі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 23 лютого, до поліції із заявою звернулася 56-річна жителька Нововолинська. Вона розповіла, що невідомий пошкодив замок дверей її дачі, котра знаходиться поблизу села Литовеж Іваничівського району, та викрав із приміщення понад 100 кг картоплі.

Співробітники поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 21-річний житель Іваничівського району. Викрадену картоплю вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.




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Теги: Литовеж, дача, картопля
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