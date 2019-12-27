Волинянин перевозив «ліву» деревину трактором лісгоспу





Про це йдеться в ухвалі Іваничівського районного суду, – інформує сайт Володимира-Волинського



17 лютого о 10:30 годині житель селища Іваничі їхав із незареєстрованим причепом та маніпулятором, на якому перевозив 14 стовбурів сосни без належної документації. Водій рухався по сільській дорозі в межах села Трубки Іваничівського району на тракторі марки «Беларус-82.1», який належить Володимир -Волинському «Лісомисливському господарству».



За цим фактом правоохоронці відкрили “кримінал” за частиною 1 статті 246 Кримінального Кодексу України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).



На саморобному та незареєстрованому причепі з маніпулятором, водій трактора перевозив «14 стовбурів деревини сосни завдовжки 5 метрів кожна різного діаметру, які були без відповідних маркувань та дозвільних документів, що є порушенням чинного законодавства», – йдеться в ухвалі.



14 стовбурів сосни, які знаходяться на території Іваничівського райвідділу поліції, арештували, бо вони «є об`єктами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди».



Арешт трактора суд не задовольнив, оскільки це «призведе до зупинення господарської діяльності лісомисливського господарства».



Триває розслідування кримінальної справи.



До слова, Державне підприємство «Володимир-Волинське ЛМГ» є комплексним лісовим підприємством. Держлісфонд підприємства розміщений на території Іваничівського, Володимир-Волинського, Локачинського і Турійського адміністративних районів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина спіймали, коли він перевозив деревину без документів трактором Володимир-Волинського лісомисливського господарства.Про це йдеться в ухвалі Іваничівського районного суду, – інформує сайт Володимира-Волинського «Княжий Град». 17 лютого о 10:30 годині житель селища Іваничі їхав із незареєстрованим причепом та маніпулятором, на якому перевозив 14 стовбурів сосни без належної документації. Водій рухався по сільській дорозі в межах села Трубки Іваничівського району на тракторі марки «Беларус-82.1», який належить Володимир -Волинському «Лісомисливському господарству».За цим фактом правоохоронці відкрили “кримінал” за частиною 1 статті 246 Кримінального Кодексу України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).На саморобному та незареєстрованому причепі з маніпулятором, водій трактора перевозив «14 стовбурів деревини сосни завдовжки 5 метрів кожна різного діаметру, які були без відповідних маркувань та дозвільних документів, що є порушенням чинного законодавства», – йдеться в ухвалі.14 стовбурів сосни, які знаходяться на території Іваничівського райвідділу поліції, арештували, бо вони «є об`єктами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди».Арешт трактора суд не задовольнив, оскільки це «призведе до зупинення господарської діяльності лісомисливського господарства».Триває розслідування кримінальної справи.До слова, Державне підприємство «Володимир-Волинське ЛМГ» є комплексним лісовим підприємством. Держлісфонд підприємства розміщений на території Іваничівського, Володимир-Волинського, Локачинського і Турійського адміністративних районів.

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