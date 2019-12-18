Луцькому зоопарку можуть передати тварин із Національного цирку України
Сьогодні, 10:40
До переліку закладів, що можуть прийняти на утримування тварин, які перебувають на балансі Національного цирку України, включили Луцький зоопарк.
Про це журналісту УНН повідомили у відповіді на запит в Міністерстві культури, молоді та спорту України.
Так, повідомляють, що робочою групою з вироблення пропозицій стосовно вирішення проблемних питань, пов’язаних з передачею тварин, які перебувають на балансі державних циркових підприємств, до установ природно-заповідного фонду, реабілітаційних центрів, притулків тощо проведено попередню роботу з формування переліку закладів, що можуть прийняти на утримання тварин, які перебувають на балансі Національного цирку України.
"Станом на сьогодні до такого списку включені зоологічні парки (Київський, Рівненський та Луцький), Фельдман Еко-Парк, парк природи "Беремицьке" та реабілітаційні центри Міжнародного фонду "FOUR PAWS International". В цілому мова йде про всіх тварин, які перебувають на балансі Національного цирку України (96 тварин - ред.)", - йдеться у відповіді.
Також зазначають, що 23 січня 2020 року підписали Меморандум про співпрацю між міністерством, ДП "Національний цирк України" та громадською організацією, метою якого є консолідація зусиль, спрямованих на гуманізацію в Україні розважальної діяльності з використанням тварин, необхідність захисту тварин від жорстокого поводження, захист їхніх природних прав та створення належних умов їхнього утримання.
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Про це журналісту УНН повідомили у відповіді на запит в Міністерстві культури, молоді та спорту України.
Так, повідомляють, що робочою групою з вироблення пропозицій стосовно вирішення проблемних питань, пов’язаних з передачею тварин, які перебувають на балансі державних циркових підприємств, до установ природно-заповідного фонду, реабілітаційних центрів, притулків тощо проведено попередню роботу з формування переліку закладів, що можуть прийняти на утримання тварин, які перебувають на балансі Національного цирку України.
"Станом на сьогодні до такого списку включені зоологічні парки (Київський, Рівненський та Луцький), Фельдман Еко-Парк, парк природи "Беремицьке" та реабілітаційні центри Міжнародного фонду "FOUR PAWS International". В цілому мова йде про всіх тварин, які перебувають на балансі Національного цирку України (96 тварин - ред.)", - йдеться у відповіді.
Також зазначають, що 23 січня 2020 року підписали Меморандум про співпрацю між міністерством, ДП "Національний цирк України" та громадською організацією, метою якого є консолідація зусиль, спрямованих на гуманізацію в Україні розважальної діяльності з використанням тварин, необхідність захисту тварин від жорстокого поводження, захист їхніх природних прав та створення належних умов їхнього утримання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Дуже правильне рішення.
Нема заперечень ! Очікується скорочення депутатів ВРУ з 450 до 300 ! Треба буде десь пристроїти 150 депутатів . Може по створеному преценденту - туди ж !
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