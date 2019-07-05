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У місті на Волині частина стіни обвалилася на чоловіка. ФОТО

У місті на Волині частина стіни обвалилася на чоловіка. ФОТО
У Нововолинську внаслідок обрушення частини стіни під час будівельних робіт постраждав 31-річний чоловік.

Про це повідомляють волинські рятувальники.

Сьогодні, 25 лютого, о 9:36 до Служби 101 надійшло повідомлення про обрушення частини стіни на вулиці Лісній.

О 9:41 до місця виклику прибули рятувальники 5-ої ДПРЧ м. Нововолинська та працівники екстреної медичної служби. Рятувальники підняли потерпілого, який лежав на уламках цегли, транспортували його на ношах із приміщення й передали медикам.

Чоловіка госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.

У місті на Волині частина стіни обвалилася на чоловіка. ФОТО
У місті на Волині частина стіни обвалилася на чоловіка. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, обвал стіни, рятувальники
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