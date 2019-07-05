У місті на Волині частина стіни обвалилася на чоловіка. ФОТО





Про це повідомляють



Сьогодні, 25 лютого, о 9:36 до Служби 101 надійшло повідомлення про обрушення частини стіни на вулиці Лісній.



О 9:41 до місця виклику прибули рятувальники 5-ої ДПРЧ м. Нововолинська та працівники екстреної медичної служби. Рятувальники підняли потерпілого, який лежав на уламках цегли, транспортували його на ношах із приміщення й передали медикам.



Чоловіка госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську внаслідок обрушення частини стіни під час будівельних робіт постраждав 31-річний чоловік.Про це повідомляють волинські рятувальники. Сьогодні, 25 лютого, о 9:36 до Служби 101 надійшло повідомлення про обрушення частини стіни на вулиці Лісній.О 9:41 до місця виклику прибули рятувальники 5-ої ДПРЧ м. Нововолинська та працівники екстреної медичної служби. Рятувальники підняли потерпілого, який лежав на уламках цегли, транспортували його на ношах із приміщення й передали медикам.Чоловіка госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.

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