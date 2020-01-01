Лучани вимагають повернути стару схему руху маршрутки №26





Відповідне прохання Намонюк Лариса



"Вишків - це частина міста Луцька, й єдиний автобус, яким можна було доїхати до центра, й той забрали. Це створює незручності з пересуванням по місту, адже й тролейбусної лінії немає також. Дитяча поліклініка знаходиться на Волі, й доводиться навіть з хворими дітками або пересідати, або йти пішки. Це не припустимо", - йдеться у петиції.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка зареєструвала петицію із проханням повернути стару схему руху маршрутки №26 із заїздом на вулиці Винниченка, Шопена та проспект Волі.Відповідне прохання опублікувала на сайті Єдина система місцевих петиції."Вишків - це частина міста Луцька, й єдиний автобус, яким можна було доїхати до центра, й той забрали. Це створює незручності з пересуванням по місту, адже й тролейбусної лінії немає також. Дитяча поліклініка знаходиться на Волі, й доводиться навіть з хворими дітками або пересідати, або йти пішки. Це не припустимо", - йдеться у петиції.Нагадаємо, нещодавно внесли зміни у схему маршруту №26. Зокрема, виключили вулиці Винниченка, Волі, Шопена. Від 20 лютого шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямках пролягає через вулиці: Селищна, Героїв УПА, Стрілецька, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська.

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