Міненерго хоче за день висадити 5 мільйонів дерев

Міністерство енергетики та захисту довкілля спільно планує висадити 21 березня 5 мільйонів дерев, а протягом тижня щонайменше 10 мільйонів дерев.Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля, — пише Українська правда.У рамках Акції відбудеться два безпрецедентних заходи:21 березня, у Міжнародний день лісів, буде висаджено 5 мільйонів дерев.Тижневий Марафон садіння лісу. Протягом тижня, з 21 до 29 березня, у рамках Акції буде висаджено щонайменше 10 мільйонів дерев.Акція має назву "Відновлюємо ліси разом" і буде проведена одночасно у всіх областях України.