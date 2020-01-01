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Міненерго хоче за день висадити 5 мільйонів дерев

Міненерго хоче за день висадити 5 мільйонів дерев
Міністерство енергетики та захисту довкілля спільно планує висадити 21 березня 5 мільйонів дерев, а протягом тижня щонайменше 10 мільйонів дерев.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля, — пише Українська правда.

У рамках Акції відбудеться два безпрецедентних заходи:

21 березня, у Міжнародний день лісів, буде висаджено 5 мільйонів дерев.
Тижневий Марафон садіння лісу. Протягом тижня, з 21 до 29 березня, у рамках Акції буде висаджено щонайменше 10 мільйонів дерев.

Акція має назву "Відновлюємо ліси разом" і буде проведена одночасно у всіх областях України.

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Теги: міненерго, дерева
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