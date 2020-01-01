Міненерго хоче за день висадити 5 мільйонів дерев
Сьогодні, 04:16
Міністерство енергетики та захисту довкілля спільно планує висадити 21 березня 5 мільйонів дерев, а протягом тижня щонайменше 10 мільйонів дерев.
Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля, — пише Українська правда.
У рамках Акції відбудеться два безпрецедентних заходи:
21 березня, у Міжнародний день лісів, буде висаджено 5 мільйонів дерев.
Тижневий Марафон садіння лісу. Протягом тижня, з 21 до 29 березня, у рамках Акції буде висаджено щонайменше 10 мільйонів дерев.
Акція має назву "Відновлюємо ліси разом" і буде проведена одночасно у всіх областях України.
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Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля, — пише Українська правда.
У рамках Акції відбудеться два безпрецедентних заходи:
21 березня, у Міжнародний день лісів, буде висаджено 5 мільйонів дерев.
Тижневий Марафон садіння лісу. Протягом тижня, з 21 до 29 березня, у рамках Акції буде висаджено щонайменше 10 мільйонів дерев.
Акція має назву "Відновлюємо ліси разом" і буде проведена одночасно у всіх областях України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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