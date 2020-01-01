У Ковелі на місці колишнього єврейського кладовища хочуть створити меморіальний парк





Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.



Так, 27 лютого депутати міської ради на сесійному засіданні розглянули звернення Громадської організації «Ковельська єврейська громада», яка ініціює створення у Ковелі Меморіального парку Пам’яті в районі вулиць Володимирська – Заводська.



Обранці громади вирішили підтримати їхню ініціативу.



Для того, аби в подальшому були підстави для початку процедури розробки відповідної містобудівної та проєктної документації щодо майбутнього парку, затвердили Меморандум про співпрацю між виконавчим комітетом Ковельської міської ради та Громадською організацією «Ковельська єврейська громада».

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